Kookrecept. Kip op z’n Mediterraans (light versie)

Een stukje kip op de grill met een paar tomaatjes en olijven erbij smaakt verrukkelijk is en mager. Dit is puur smullen en lijnen tegelijk!

Je kunt nog zoveel joggen als je wilt, als er een paar kilootjes afmoeten dan doe je dat aan tafel. Met caloriearme, maar vooral ook lekkere maaltijden want anders houd je het niet vol. Een stukje kip op de grill met een paar tomaatjes en olijven erbij smaakt verrukkelijk is en mager. Waar wacht je nog op?

Ingrediënten voor 1 persoon

extra vergine olijfolie

2 kipfilets

trostomaatjes

taggiasche olijven

1 takje rozemarijn

oregano

zwarte peper

zout

witte wijn

Bereiding

Verhit de olijfolie in pannetje en leg de kipfilets erin (zonder ze te snijden).

Laat de kip een paar minuten op een middelhoog tot hoog vuur kleuren. Snijd ondertussen de tomaatjes in vieren en voeg ze toe. Doe ook de olijven en het takje rozemarijn erbij. Breng op smaak met peper en zout en laat het geheel verder garen op een vrij laag vuur. Controleer de kip regelmatig. Na ongeveer 15 minuten draai je de kipfilets om en laat je ze tenminste nog 15 minuten garen.

Als je wilt, kun je de kip afblussen met witte wijn.

Je mediterrane en caloriearme maaltijd is klaar.

TRENDYSTYLE