Het is ongelooflijk hoe snel we aan mooi weer wennen. En hoeveel moed we moeten verzamelen om ons stylish te kleden als het weer plotseling omslaat. Toch kan het, juist als donkere wolken zich samenpakken en een koude juni-regen over je uitstorten, heel ‘helend’ werken om je mooi te kleden. We hebben een aantal streetstyle looks volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 voor je. Volgens ons hoef je er niets nieuws voor aan te schaffen maar heb je alles al in de kast hangen.

Top-item is een warme maar lichtgekleurde niet al te zware (winter)jas. Kijk je kast er maar eens op na. Een alternatief is een trench coat maar daar moet dan wel een warme (liefst lichtgekleurde) trui onder want we willen geen kou lijden (of vatten).

Andere items die op frisse junidagen goed werken, zijn lange, wijde casual broeken en satijnen rokken. Zoek er een oversize blazer of een stoere coltrui bij en je hebt een superlook.

Altijd goed is ook de lange of halflange jurk met fantasie. Geef er een vrouwelijke touch aan met een brede ceintuur in je taille. En draag er stoere boots onder.

Boots zijn sowieso de redders in nood

Enkellaarsjes doen het goed onder lange broeken en rokken. Zwarte pantykousen zijn in de modewereld al jaren ‘not done’. Wil je bij frisser weer toch iets korters aan, ga dan voor hoge laarzen.

Bekijk de streetstyle foto’s voor lente zomer 2020 maar eens en laat je inspireren.

