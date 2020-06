Modetrends zomer 2020. Drie hippe spijkerbroeken voor een coole zomer look

De lente en zomer zijn de seizoenen bij uitstek om te experimenteren met je outfit. Zomerjurken, lange rokken, shorts, bermuda’s. De zon stimuleert onze fantasie. Maar er zijn dagen waarop het onverwacht koel en bewolkt kan zijn. Op die momenten grijpen we natuurlijk terug naar onze geliefde spijkerbroek(en). De spijkerbroeken trends voor lente zomer 2020 laten opvallend veel seventies en eighties invloeden zien. We zochten drie supercoole modellen voor je uit.

Spijkerbroeken trends zomer 2020. Marine look met seventies twist

De marine look is terug in de mode en voor lente zomer 2020 krijgt-ie een seventies/eighties twist mee. Dit vertaalt zich in een hoge taille, gouden knopen en uitlopende pijpen. Dit soort broeken zijn natuurlijk te gek met een strepentrui. Haal er een mooie blazer of een trench coat bij, trek er een paar pumps of gympen onder aan, en je look is af. De kapiteinspet is een optional.

Spijkerbroeken trends zomer 2020. Seventies en double denim look

Spijkerbroeken trends zomer 2020. Eigthies spijkerbroek met hoge taille

Hoge taille spijkerbroeken zijn ook weer je van het, en ze zijn fantastisch want ze maken je benen superlang. Ga voor een ietwat wijd model dat een beetje taps toeloopt en je enkel vrijlaat. Dit soort modellen zijn heerlijk in het dragen en heerlijk stoer maar ook wel weer vrouwelijk vanwege dat blote enkeltje.

Bekijk de foto’s maar eens en houd het stylish, ook op dagen zoals vandaag dat de zon niet schijnt!

