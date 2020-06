Zomerhaar 2020. Wet look kapsels zijn dé trend!

Volgens de haarstyling trends voor lente zomer 2020 gaan we weer voor de wet look. Bo Derek heeft het nakijken! Dit kapsel is superzwoel en eenvoudig.

Zin in zon, zin in strand, zin in een coole zomerlook. Volgens de haarstyling trends voor lente zomer 2020 zijn wet looks (weer) helemaal terug in de mode. Denk daarbij aan die kapseltjes waarmee filmsterren na een bevallige duik in het helblauwe zwembad of de diepblauwe Bounty-oceaan boven water komen. Oké, toegegeven, bij ons ‘stervelingen’ ziet er het gewoonlijk anders uit. Maar we kunnen dat wet look effect wel nabootsen. En het is nog vrij gemakkelijk ook.

Ga voor een gel die je haar een wet look geeft maar het niet al te stijf maakt. Doe een flinke hoeveelheid op je vingers en haal die al zigzaggend door je haar. Maak geen scheiding maar breng je haar met je vingers achterover. Maak nu achterop je hoofd met de bovenste lokken een vlechtje en zet de zijkanten vast met schuifspeldjes. Je wet look kapsel is een feit. Bo Derek heeft het nakijken!

De bottom line is altijd hetzelfde: geniet van het leven, wees lief voor jezelf, voel je mooi. En verander af en toe van kapsel! Het doet wonderen voor je humeur!

