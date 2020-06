Draag je jogging broek met hoge hakken. Draag je sweater met cartoon op een mooie rok. Neem de mode niet te serieus. De modetrends voor lente zomer 2020 staan (ook) in het teken van casual-hippe looks.

Sportswear is al sinds jaren hot! De modetrends van de afgelopen jaren waren baanbrekend. Nooit eerder hadden we sneakers onder een lange jurk of chique rok gedragen. Nooit eerder hadden we een wielrennerbroekje met een oversize blazer gecombineerd. Inmiddels zijn we er allemaal aan gewend en is de hype een beetje overgewaaid. Toch laten ook de modetrends voor lente zomer 2020 zich door de sportswear inspireren.

Concrete voorbeelden zijn de wijde broeken met elastische boorden, de sweaters met rijgkoorden en de jacks met aangerimpelde tailles. Maar ook joggingbroeken en basket ball shirts die je als jurkje draagt, zijn hot.

Een ander speels element in de mode, zijn cartoons. Steeds vaker duiken ze op op truien, sweaters en T-shirts. Draag er een coole zonnebril bij en je hebt een super VIP-look.

Ga voor felle kleuren, leg spannende kleurcombinaties, doe een beetje gek. Het leven is te mooi om er niet van te genieten.

TRENDYSTYLE