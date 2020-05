Als je even niet weet hoe je je moet kleden, is daar altijd nog de satijnen midi-rok, een klassieker met een ultrachique allure. Deze rok gaat ver terug in de tijd (in de jaren ’60 was-ie al in zwang) en is de opvolger van de satijnen onderjurk die we vorig jaar zomer droegen. Volgens de modetrends voor lente zomer 2020 dragen we de satijnen rok met contrasterende materialen zoals katoen en linnen. Sterker nog, je mag een satijnen rok dit seizoen zelfs met een T-shirt dragen!

Eigenlijk kun je er alle kanten mee op. Miu Miu (de jonge lijn van Prada) kwam met een ‘cupcake’ versie van de satijnen rok, compleet met roesjes, zowel voor de rok als voor het bijpassende satijnen topje. Max Mara ging voor een enkellange versie in aardekleuren met schuine stroken. Celeb Olivia Palermo koos eveneens voor aardekleuren en haalde er een oversize blazer bij. Het romantische Italiaanse modehuis Blumarine ging voor midi-kokerrokken met bloemen.

Maar de meest actuele en vernieuwende manier – volgens de allernieuwste trends voor zomer 2020 – om een satijnen midi rok te dragen, is als volgt: ga voor een oversize model (de rok mag niet strak zitten), draag er een streepblouse op en maak het geheel af met een paar oerlelijke platte sandalen. Bingo!

N.B. Vooral de kleuren van de satijnen rokken van nu zijn ontzettend mooi. Wees creatief en leg de mooiste kleurcombinaties. Terracotta met lichtblauw, mosterdgeel met fuchsia… Doe je best!

