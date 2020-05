In de zomer willen we maar één ding: back to nature. We hebben zin in eerlijke, eenvoudige, frisse dingen. Op tafel, om ons heen, aan ons lijf en aan onze voeten. Liefhebbers van sandaaltjes en slippers kunnen hun hart deze zomer ophalen. De schoenentrends voor lente zomer 2020 zijn op dit punt ijzersterk. Strappy sandals en platte leerkleurige slippertjes zijn huge schoenentrends voor het nieuwe zomerseizoen. Dior haalde bovendien de touwen zolen zoals we die van de espadrilles kennen weer tevoorschijn. Dit draagt allemaal bij tot zo’n heerlijke zomerlook. In gedachten zie je jezelf aan zee, glas rosé in de hand, een goudbruine tintje op je armen en benen. Je weet wel wat we bedoelen.

Deze zomer hebben we keuze te over. Zowel hoge als lage sandalen hebben die zomerse natuurlijke look. Bandjes zijn een enorm item. Draag ze om je enkels óf draai ze rond de wijde pijpen van je zomerbroek (een absolute zomerhype)! Voor een vrijgevochten seventies feeling kun je ook een armbandje met kraaltjes of schelpjes om je enkel dragen.

Sierstenen zijn deze zomer ook een ding. We komen ze zelfs als versiering van leren sandalen tegen. Heel eenvoudig maar daardoor wel zo chic zijn volgens ons de ‘espadrille-sandalen’ van Dior. Draag ze onder een fris witte jurk of een bloemetjesjurk. Of onder een mooie spijkerbroek.

En vergeet niet om je voeten goed te verzorgen. Nagellak hoeft niet, mag wel. Waar je ook voor kiest, je nagels moet schoon zijn en je hielen gaaf en glad.

