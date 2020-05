Wet look hair is een huge kapseltrend voor zomer 2020. We hebben een heel eenvoudig maar supercool (bijna) wet look kapsel voor je. Met een low cost elastisch haarbandje is deze look helemaal af.

Volgens de allernieuwste kapseltrends voor lente zomer 2020 gaan we weer volop voor wet looks. De wet look die we vandaag voor je hebben, is wel heel bijzonder. Want alhoewel het eruit ziet alsof je net onder de douche vandaan komt, is de textuur van het haar droog. De look wordt bovendien supercool door een heel simpel haaraccessoire: een elastisch (haar)bandje.

Top hair stylist Holli Smith legt je in de video hieronder haarfijn uit hoe je deze supercoole hair look zelf thuis kunt creëren. Zij ontwierp dit kapseltje voor modeshow van N21 in Milaan voor lente zomer 2020. Het is echt supereenvoudig en supertrendy. Het leuke is dat het geschikt is voor alle haarlengtes en voor alle haartypes. Van lang tot kort. Van steil haar tot super krullend haar.

We vatten nog even voor je samen hoe je deze coole hair look zelf kunt nadoen.

1. Ga voor een natuurlijke en doorleefde textuur. Gebruik hiervoor een volumizing product (Holli Smith gebruikte Label M Thickening Tonic). Breng een flinke hoeveelheid op je haar aan.

2. Breng je haar met je handen, een borstel en een föhn naar achteren.

3. Haal je handen door je haar om het te ‘destructureren’. Het moet er doorleefd uitzien.

4. Bovenop je hoofd houd je het volumineus, maar richting de punten ga je voor minder volume. Dat doe je door je handen met water te bevochtigen en je vingers vervolgens door de haarlengte te halen. Je haar moet er niet al te clean uitzien.

5. Tenslotte doe je de haarband in. Die trekt je haar naar achteren (wat op zich al een liftend effect op je gezicht heeft). De haarband laat je achter je oren door lopen. Achter de haarband, bovenop je hoofd, creëer je volume wat dankzij je volumizing product vrij gemakkelijk moet gaan.

En voilà. Je supercoole wet/dry zomer hair look is een feit!

