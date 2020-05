We hoeven nergens heen, we hebben geen fysieke afspraken maar we ontmoeten onszelf wel regelmatig in de spiegel of zien onszelf weerspiegeld in een winkelruit. En dan wil je wel eens een ‘ander’ hoofd of silhouet zien. Met andere woorden: soms is het gewoon heel fijn voor jezelf om je eens extra mooi aan te kleden en je eens ‘ouderwets’ op te tutten. Maar dan wel volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 natuurlijk!

We hebben drie stralende VIP looks voor je uitgezocht om je door te laten inspireren. Want ook jij mag er zijn en bent een plekje op de eerste rij waard. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Wij staken er leuke mode en beauty ideeën van op, en geven je graag een aantal stijltips mee.

Mode en beauty trends lente zomer 2020. Onze tips

1. Rode lippenstift! Wie draagt er tegenwoordig nog lippenstift? En toch: rode lippenstift is een onweerstaanbare klassieker.

2. Soapy brows. Borstel je wenkbrauwen omhoog met een nat borsteltje dat je over een stuk zeep opgehaald. Zo krijg je supersoapy brows! (Wel even uitkijken voor je ogen!)

3. Felle kleuren. Vier de zomer met felle kleuren. Rood, oranje. Combineer ze met pastels, zwart en wit.

4. Kettingen. Lang, kort, etnisch, schakelkettingen. Het mag allemaal.

5. Vip-look met hoed en grote zonnebril. Super incognito!

6. Cornrows. Het is wat werk maar cornrows-kapsels zijn geweldig en zorgen voor een stralende, open blik.

7. Oversize blazers. Nog te fris voor je zomerjurk? Draag er een oversize blazer over.

En nu jij! Interpreteer de modetrends voor lente zomer 2020 op jouw eigen, persoonlijke manier. Met onze tips en foto’s gaven we de aftrap.

