Badmode trends zomer 2020. Wordt dit jouw strand look?

De badmodetrends voor lente zomer 2020 laten ‘geklede’ looks zien. Bikini’s en badpakken worden gedragen met bijbehorende jasjes, blazers, zelfs trench coat-achtige creaties. Alle items zijn perfect op elkaar afgestemd en fantasieën worden in het extreme doorgetrokken. Dat kan trouwens heel chique of interessante strand looks opleveren. Bekijk de catwalk foto’s maar eens.

Wat vooral opvalt, is dat de bikini’s voor lente zomer 2020 best GROOT zijn. De slipjes hebben een hoge taille. De topjes zijn breed. Toch ziet het er allemaal heel spannend en vrouwelijk uit. Met andere woorden: we hoeven ons niet per se in een opgesneden jaren ’80 slip (overigens wel huge trend) en een minuscuul topje te hijsen om up-to-date te zijn.

Combineer een sportieve, rechte top met een broekje met hoge taille. Haal er een leuk tasje en een trendy zonnebril bij en je bent helemaal beach-proof. Hoge taille broekjes zijn hot! Leuk je badmode look op met een bijhorend jasje, wees creatief, ga voor een ‘total floral‘ look. Verleg je grenzen. Denk ‘out of the box’. En voel je goed! Want daar gaat het uiteindelijk om.

We wensen je heerlijke, zonvergoten en onbezorgde dagen toe!

