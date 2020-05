Jeans trends zomer 2020. Zo is je spijkerbroek op z’n best!

Geen mode zonder spijkerbroeken. Spijkergoed maakt vast onderdeel uit van de modetrends. Elk seizoen weer komen de modeontwerpers met de meest creatieve varianten. Voor lente zomer 2020 kan het niet op: patchwork, seventies broekjes met wijd uitlopende pijpen, eighties spijkerbroeken met hoge taille, lange spijkerrokken, slim fit spijkerbermuda’s, hoog opgesneden spijkershorts, tie dye… De modetrends voor lente zomer 2020 liegen er niet om. Het kan niet op! Maar uiteindelijk heeft een goede spijkerbroek niet veel nodig.

Tie dye, patchwork, bizarre modelletjes. Alles goed en wel. Maar een klassieke spijkerbroek met een eenvoudig T-shirt is wel zo cool. Spijkergoed heeft niet veel nodig. Less is more, is de regel. Je kunt heel eenvoudige denim items met elkaar combineren en er een sneakertje bijhalen, en je hebt een superlook.

Je kunt je jeans ook klassieker maken. Draag een coltruitje of witte blouse op een spijkerbroek en maak de look af met een blazertje. Het zijn items die we eigenlijk allemaal al in de kast hebben. Soms zijn we naarstig op zoek naar iets nieuws in de winkels of op internet, maar hebben we eigenlijk alles al bij de hand om zelf thuis iets nieuws te creëren.

Haal die klassieke spijkerbroek tevoorschijn en draag er een eigentijds T-shirt of topje op. Of ga voor een total jeans look (met eenvoudige items). Draag dat spijkerjack van toen met een spijkerbroek van nu. En houd in gedachten dat ‘less’ altijd ‘more is’. Houd het simpel, dan zit je helemaal goed.

TRENDYSTYLE