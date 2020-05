Beauty. Anti-aging ontbijtje voor een mooie zomerhuid

De zon is er weer. Heerlijk! Maar pas op, want je huid wordt in deze tijd volop blootgesteld aan één van zijn grootste vriend-vijanden: de zon. Goed beschermen is het motto. Met een antiaging-ontbijt geef je je huid nog een extra steuntje in de rug.

#1 Bescherm je huid goed

Niet alleen ultraviolette straling (UV-A en UV-B) is schadelijk voor de huid. Ook blootstelling aan infrarode straling, de warmte die je op je huid voelt als je de zon ingaat, laat zijn sporen achter. Infrarode straling verwijdert namelijk de haarvaatjes en heeft daardoor een negatieve invloed op de microcirculatie en de zuurstoftoevoer in de huid.

Een anti-zonnebrandcrème met een hoge filter is een must. Huidartsen raden steeds vaker aan altijd een zeer hoge factor te gebruiken (SPF50). Zorg er verder voor dat je huid niet ‘oververhit’ raakt.

#2 Zon verstandig, eet verstandig. Anti-aging ontbijt voor een mooie huid

Maar ook met goede voeding kun je je huid een steuntje in de rug geven in de strijd tegen de schadelijke invloed van de zon. Zo is je dagelijkse ontbijt is niet alleen een energiebron voor je lichaam, maar vormt een gezonde start van de dag ook een weldaad voor je huid. Een verstandig ontbijt met vooral veel fruit gaat verslapping tegen en legt een mooie glans over je huid. Een dagelijkse ‘ochtendcocktail’ met ‘ingrediënten’ als vitaminen, enzymen, onverzadigde vetten en antioxidanten is daarom een perfect anti-agingsrecept.

Bosvruchten voor de microcirculatie van de huid

Een vast onderdeel van een anti-aging ontbijtje zouden bosvruchten moeten zijn. Bosbessen, bramen, zwarte bessen en frambozen bevatten flavonoïden, anthocyanen en vitamine C die de microcirculatie waar we het al over hadden, verbeteren. Vers fruit is natuurlijk altijd het beste. Als vervanging daarvan zou je kunnen uitkijken naar een natuurlijk bereide confituur met bosvruchten (liefst zonder toevoeging van suiker).

Een portie vitamine C voor een mooiere huid

Ook vitamine C maakt vast onderdeel uit van de anti-aging ochtendcocktail. Ga voor sinaasappels en grapefruits. En doe een schijfje citroen in je thee. Ook kiwi’s zijn waardevolle bronnen van vitamine C (maar ook A en E) en hebben bovendien een laxerende werking. Vitamine C helpt om vrije radicale tegen te gaan, verbetert de elasticiteit van de bloedvaten en haarvaten en heeft een regulerende werking op de melanineproductie. Hierdoor speelt vitamine C dus ook een rol bij het tegengaan van vlekken op de huid. Verder verbetert vitamine C de weerstand.

Fruit, fruit, fruit

Je begrijpt het al. Een anti-agingontbijt bevat vooral fruit. Fruit, fruit en nog eens fruit. Flavonoiden, vitamine C, maar ook vitamine A en E en nog veel meer andere waardevolle stoffen. Zo bevat ananas bijvoorbeeld bromeline, een stof die ontstekingremmend werkt en het vasthouden van vocht tegengaat. En aardbeien, meloen en mango bijvoorbeeld bevatten betacaroteen, een stof die de aanmaak van pigment stimuleert waardoor de huid beter beschermd is tegen ultraviolette straling. En kent iedereen niet de volkswijsheid ‘An apple a day keeps the doctor away’. Appels zijn onder meer rijk aan vitamine A en C, oligoelementen (mineralen in kleine hoeveelheden die ons lichaam nodig heeft) en minerale zouten.

#3 Trakteer jezelf en je huid op zomerfruit

Naast fruit bevat een gezond ontbijt natuurlijk ook voldoende vezels en calcium. Maar in dit artikel hebben we ons vooral op de weldaad van de fruit voor de huid willen concentreren. Vooral in de zomer, als we meer tijd voor onszelf hebben en de fruitstalletjes uitpuilen van het blozende fruit, is het gemakkelijker om de dag met fruit te beginnen. Het is niet alleen verwennerij voor jezelf maar ook voor je huid die het in het warme seizoen zwaar te verduren heeft omdat onze vriend-vijand de zon zich dan vaker laat zien.

TRENDYSTYLE