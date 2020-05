Modetrends lente zomer 2020. 3x Coole casual looks

Het leven in en rond het huis vraagt om casual wear! De modetrends voor lente zomer 2020 komen ons tegemoet. We hebben drie supercoole casual looks voor je.

Thuiswerken in pyjama? In je nachthemd op het balkon of in de tuin? Parkje pakken in je oude joggingpak? Die fase hebben we nu wel gehad. Langzaam maar zeker gaan we weer aandacht aan ons uiterlijk besteden. Omdat aandacht voor jezelf belangrijk is, omdat het beter voelt en vrolijk stemt én omdat we weer wat vaker onder de mensen komen. De modetrends voor lente zomer 2020 komen ons tegemoet met trendy en stylish casual outfits die zich goed lenen voor het leven in en rond het huis.

Casual look 1. Hot item: de broek met elastische band of aantrekkoord

Eén van de hotste semi-casual items is de broek met elastische band of trekkoord. Dit soort broeken zagen we op meerdere catwalks en laten zich ontzettend gemakkelijk dragen. Met een simpel hemdje en een paar slippertjes zie je er al fantastisch in uit. Is het iets frisser of wil je een gekledere look, draag er dan een blazertje op. Deze look is geschikt voor alle leeftijd.

Tip: bind een paar linten of de bandjes van je sandaaltjes rond de broekpijpen volgens de allernieuwste modetrends lente zomer 2020.

Casual look 2. Knitwear speelpakjes

Speelpakjes in knitwear zijn een supertrend voor lente zomer 2020. De pakjes bestaan uit een topje en bijbehorend broekje met hoge taille. Het pakje op deze foto is wel heel klein uitgevallen en vergt enige moed. Bij de grote winkelketens vind je ook pakjes met wijdere broekjes en topjes die zich net iets gemakkelijk laten dragen. Het leuke van deze pakjes is dat ze met een blazertje en een paar mooie schoentjes superstylish worden.

Casual 3. Blitse joggingpakken

Wil je dan toch in je joggingpak de straat op, ga dan voor een blits exemplaar. Dat kan iets heel simpels en stijlvols zijn zodat een total white of total black joggingpak dat je met een mooi topje draagt maar ook een spannend pak met pailletten! Het leven is te mooi om er saai bij te lopen!

Bekijk de modelooks maar eens en laat je inspireren.

