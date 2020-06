Modetrends zomer 2020. Blije zomerfantasietjes

Bijna zomer! Van pastels en natuurlijke kleuren stappen we over op felle kleuren en exotische prints. De modetrends voor lente zomer 2020 laten schitterende fantasieën zien. Jungle prints en exotische fantasieën voeren de boventoon. De nieuwigheid is dat ze zijn opgeleukt met supercoole afbeeldingen van vogels en… apen! Vooral de aap is voor zomer 2020 helemaal hip!

Eigelijk zou iedereen een ‘feel good’-fantasietje in de kast hebben moeten hangen. Zo’n fantasie waar je een instant blij gevoel van krijgt. Die je meeneemt naar verre landen, naar Bounty-stranden met felblauwe oceaan. Fantasieën die wuivende palmen op je netvlies toveren. Die je de warmte op je huid doen voelen.

Valentino kwam voor zomer 2020 met dit soort fantasieën. De aap was daarin de leidraad en kwam zelfs in ondeugend bungelende versie terug in de oorbellen. Bij Dolce & Gabbana sierden zebra’s, kaketoes en papagaaien de fantasierijke jungleprints. Exotische bloemen waren strijk en zet op zowel de catwalks in Milaan als Parijs. Supercool, in letterlijke zin, zijn ook de prints van Leonard in felle kleuren en met frisblauwe golfjes die aan water doen denken.

Bekijk de foto’s maar eens en haal dat jungleprintje of die exotische bloemenjurk maar weer tevoorschijn. Het is er nu het moment voor!

TRENDYSTYLE