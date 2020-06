Kapseltrends zomer 2020. Wat zegt die trendy middenscheiding over jou?

Draag jij een middenscheiding in je haar? Dan ben je superhip volgens de allernieuwste kapseltrends voor zomer 2020. Maar het zegt méér over jou.

De kapsels voor lente zomer 2020 zijn over het algemeen vrij eenvoudig en ongekunsteld maar wel heel verzorgd. Zo zijn paardenstaarten waarbij het haar netjes naar achteren is gebracht nog steeds een supertrend. Het is een klassiek kapsel waarmee je altijd op safe gaat. Met een scherpe middenscheiding en een beetje gel kan het zelfs een heel glamourous look worden. Dat bewezen de hair stylisten backstage bij de modeshow van Moschino voor lente zomer 2020. Ze voegden er een paar verfspatten (met uitwasbare haarverf) aan toe om de hair look zo mogelijk nog cooler te maken. Maar ook die middenscheiding was natuurlijk geen toeval.

Middenscheidingen zijn momenteel weer helemaal hip. We zagen ze niet alleen op de catwalks voor lente zomer 2020 maar ook celebs en fashionista’s zoals Caro Daur (op de foto hieronder) kiezen er graag voor omdat dit kapsel voor een instant stylish look zorgt, en heel strong en powerful overkomt. De experts lijken deze impact te bevestigen. Een middenscheiding zou heel wat (goeds) over jouw persoonlijkheid te vertellen hebben.

De middenscheiding zou voor ‘orde’ en ‘netheid’ staan. Een middenscheiding zou zelfs duiden op een evenwichtig en betrouwbaar karakter. Verder zouden vooral precieze en besluitvaardige personen voor deze scheiding kiezen.

Ga maar eens na waar jij je scheiding trekt! Wie weet of het ook omgekeerd werkt. Of je geordend en netjes wordt vanaf het moment dat je voor een middenscheiding kiest. Bij wijze van self fulfilling prophecy!

