Een roze brilletje kunnen we in deze tijden wel gebruiken. Gelukkig zijn gekleurde zonnebrillen een trend voor zomer 2020. Zo zien de coolste zonnebrillen in kleur eruit!

De zonnebrillentrends voor lente zomer 2020 zijn weer heerlijk heftig! Vlindermodellen, hoekige zonnebrillen, megagrote seventies monturen. We gaan het allemaal weer zien en dragen! Ook kleur blijft in de mode maar anders dan de afgelopen jaren. Toen zagen we vooral gekleurde glazen, vaak in spiegelglas. Deze zomer pakken we het subtieler aan. Net zoals in de mode (waarin we ons dit seizoen maar al te graag van top tot teen in dezelfde kleurnuances kleden) gaan we voor ‘monochrome’ zonnebrillen. Montuur en glazen hebben dezelfde kleur.

Roze, goudroze, champagneroze en fuchsia tinten hebben de overhand. Bij Versace bijvoorbeeld zagen we shield glasses in ‘total pink’. Bij Valentino zagen we superchique pistachegroene monturen met groene glazen. In de straatmode zagen we ook montuurloze brillen met enkel gekleurde glazen.

Style tip: ga voor een ‘monochrome’ zonnebril waarin montuur en glazen dezelfde kleurnuance hebben.

Wil je de monochrome lijn helemaal doortrekken, stem de kleur van je zonnebril dan ook op je outfit af. Of omgekeerd!

