Volgens de make-up trends voor zomer 2020 gaan we voor natuurlijke of juist heel kleurrijke oogmake-up. Maar ben niet piepjong meer, open dan je oogopslag met oogpotlood (en onze anti-aging tips).

De make-up trends voor lente zomer 2020 dicteren enerzijds heel natuurlijke oogmake-upjes en anderzijds heel kleurrijke oogmake-up. Dat is allemaal goed en wel, maar dit soort maquillages doen niet ontzettend veel voor je oogopslag. Met name als je niet meer zo piepjong bent, is het fijn als je make-up niet enkel decoratief maar vooral ook corrigerend werkt. Want laten we eerlijk zijn, met het verstrijken van de jaren worden onze ogen kleiner en de oogleden slapper. De zwaartekracht doet zijn invloed gelden en trekt alles een beetje omlaag. Daarom moet een corrigerende oogmake-up een liftend effect hebben, en dat doe je daar met opwaartse lijnen te werken.

Anti-aging tips & tricks voor een jonge oogopslag

We hebben een aantal heel eenvoudige anti-aging make-up tips en tricks voor je. Voor een blije, jonge oogopslag.

1. Je belangrijkste tool is een oogpotlood. Gebruik niet te vette, maar vrij droge oogpotloden want die lopen uit.

2. Ga voor bruin of grijs. Zwart is vaak wat hard.

3. Trek een lijntje langs je bovenste ooglid. Laat het bij je buitenste ooghoeken een beetje omhoog lopen.

4. Trek een lijntje langs je onderste ooglid maar laat het pas halverwege je ooglid beginnen (hierdoor lijken je ogen groter). Trek het lijntje richting je buitenste ooghoek door in een opwaartse richting MAAR VERBIND HET NIET MET HET BOVENSTE LIJNTJE. Als je de lijntjes verbindt, ben je het liftende effect kwijt, en maak je je ogen kleiner.

5. Vervaag het onderste lijntje bij de buitenste ooghoeken maar zorg dat die opwaartse beweging zichtbaar blijft.

6. Breng nu oogschaduw in drie NATUURLIJKE tinten aan: donkere oogschaduw bij je buitenste ooghoeken, een lichte kleur voor de binnenste ooghoeken en een kleur daartussen in voor het midden van je oogleden.

7. Laat de verschillende nuances oogschaduw mooi in elkaar overlopen maar zorg ervoor dat de donkerdere ooghoeken die opwaartse beweging behouden blijven.

8. Maak deze oogmake-up af met mascara op de bovenste en onderste wimpers.

