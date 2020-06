Modetrends lente zomer 2020. De jumpsuit is het nieuwe (chique) joggingpak

Volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2020 gaan we massaal aan de jumpsuit. De jumpsuit is ideaal voor tijden als deze. Casual maar gekleed. Nonchalant maar chic. En supergemakkelijk omdat we geen combinaties hoeven te leggen.

Natuurlijk heb je jumpsuits en jumpsuits. Ikzelf ren al weken, maanden, rond in een katoenen, legergroene jumpsuit (wel steeds gewassen hoor) die in 2015 (!) in Parijs kocht! Ik schrijf er mijn artikelen in, ga ermee over straat, loop ermee de supermarkt in en maak er lange wandelingen in. Mijn vriend kan me er inmiddels in uittekenen. Maar ik voel me er ontzettend goed in. Dit pak voelt beter dan een pyjama (maar is heel geschikt om in huis te dragen en ook – heel belangrijk – om mee te video chatten), is gekleder dan een joggingpak, en is uiteindelijk toch ontzettend casual en comfy.

Jumpsuits zijn cool en je gaat ermee op safe. Ze zijn gemakkelijk en je hoeft geen combinaties te leggen. Jumpsuits in denim zijn perfect voor iedere dag. Jumpsuits in chique zwarte stofjes doen het goed voor de avond. Jumpsuits in fantasietjes zijn blij en geschikt voor nagenoeg iedere gelegenheid.

Je kunt overigens ook je eigen jumpsuit samenstellen door je top en broek in dezelfde stijl te kiezen. Op die manier kun je de afzonderlijke items ook voor andere outfits en combinaties gebruiken.

Bekijk de modefoto’s maar eens. Misschien brengen ze je op ideeën. Een spijkerbroek met een soortgelijke spijkerblouse levert al snel een coole jumpsuit op!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE