Zie jij jezelf al gaan in een witte zomerjurk, blote voeten in het zand, romantische maar o zo hippe vlechtjes in je haar? Ook deze zomer gaat het gebeuren! Met die vlechtjes kun je gelijk beginnen. Op de catwalk voor lente zomer 2020 van Alexander McQueen zagen we supercoole vlechtkapsels waar we spannende details uit kunnen halen voor ons eigen haar. Want de kapseltrends voor zomer 2020 laten – wederom – weer heel veel vlechtjes zien.

Wat je niet moet doen? Stressen dat je niet goed kunt vlechten. Wat je wel kunt doen? Gewoon lukraak wat dikkere en dunnere vlechten in je haar maken en ze ongeordend achter op je hoofd vastzetten met speldjes. Maak dan ook nog een vlechtje met een lok langs je gezicht, of misschien wel met meerdere lokken rond je gezicht, en draai er een lintje of touwtje om. Supercool, superhip en tegelijkertijd romantisch. Bekijk de kapselfoto’s van de show van Alexander McQueen maar eens.

Hetzelfde idee, maar dan eenvoudiger, zagen we terug in de modeshow voor herfst winter 2020 2021 van Max Mara. Alle modellen hadden één of twee vlechtjes van verschillende lengtes langs het gezicht, of ze nu kort of lang haar hadden. Heb je kort haar, maak dan één kort vlechtje met je eigen lokken en bevestig een lok nephaar aan je eigen haar waar je een lange vlecht van maakt. Bind, net zoals we dat bij McQueen zagen, een lint om de vlechtjes op er nog even extra de aandacht op te vestigen. Heb je lang haar, dan heb je vrij spel. Maak zoveel vlechtjes als je wilt!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer met deze coole kapseltrends. Vlechtkapsels zijn hip. Vlecht ze!

