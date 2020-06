Geef je spijkerbroeken look een nieuwe twist met de tricks van de fashionista’s bij de modeshows. Als de beste interpreteren ze de modetrends van het moment. Kijk de kunst van stylish & coole mode looks af van de streetstyle foto’s.

Losgeknoopte spijkerbroek

Een detail dat we steeds weer tegenkomen, is de losgeknoopte spijkerbroek waarbij één van de twee kanten wordt omgevouwen. Dit trucje is mooi als je je spijkerbroek met een blouse combineert. Helemaal cool is-ie als je er zo’n blauwwit gestreept overhemd bij haalt dat je niet in je broek draagt, maar van onderen een beetje losgeknoopt laat zodat je de open knoop en een stukje blote buik ziet. Proberen!

Jeans onder lange zomerjurk

Heb jij ook zo’n ontzettend veel zin in die lange zomerjurk maar is het weer er niet naar? Probeer er eens een jeans onder te dragen. Vooral als je jurk een hoge split heeft, kan dat heel stylish zijn. Heeft je jurk geen split, experimenteer dan met slim fit jeans.

Double denim

Denim op denim (double denim) is één van de hotste modetrends voor lente zomer 2020. Met deze look kun je eindeloos veel combinaties leggen. Je kunt top en jeans in dezelfde kleur kiezen maar je kunt ook spelen met verschillende denim blauwe nuances. Patchwork is ook weer een hot item nu de seventies weer helemaal in de mode zijn.

Laat je fantasie gaan. Laat je inspireren door de streetstyle mode maar creëer je eigen persoonlijke stijl. Wees uniek!

