Ben je op zoek naar een kort kapsel met een vrouwelijke touch? Laat je dan inspireren door het korte kapsel van het Engelse topmodel Lara Mullen. Haar kapsel is kort maar tegelijkertijd heel charmant. En supereenvoudig!

Bekijk de kapselfoto’s van dit topmodel maar eens. Lara liep de shows van de meest bekende modehuizen (onder meer Max Mara). De haarlengte van dit topmodel valt net over de kaaklijn en de oren zijn bedekt. Dat is een supercool detail: lange bakkebaarden (één van de hotste haartrends voor lente zomer 2020!

Ook de pony is opvallend. Die is lang en reikt tot bijna het puntje van de neus. In de nek is het haar gelaagd geknipt. Een soort modern matje, een andere kapseltrend die we steeds vaker zien.

Heb je zin in een modern, kort of halflang kapsel dan is haarcoupe van topmodel Lara Mullen vast iets voor jou. Bekijk de kapselfoto’s en laat ze aan je hair stylist zien. Wie weet wat ervan komt…

TRENDYSTYLE