Modetrends zomer 2020. Frisse zomerdag? 3x Hippe modelooks

Onverwacht frisse dagen? Voor geen goud je winterjack meer aan? Laat je inspireren door de modetrends voor lente zomer 2020 en vooral door de looks van de fashionista’s. We hebben drie het-is-niet-zulk-mooi-weer’-mode looks voor je.

Lang rok, stoer (nep)leren jack en laarsjes

Een combinatie je altijd goed zit, is: een lange rok met een stoer jack en een paar laarsjes. Houd het speels door deze items te combineren met een grappig T-shirt! Let ook even op de ketting: zo’n onregelmatige goudkleurige schakelketting of halsband met stenen is superhip!

Kleurentherapie tegen donkere wolken. Vanille en salvia

Grijs weer, sombere bui? Speel met kleuren. Combineer een zachte kleur als vanille met een bleekgroene kleur als salvia en haal er lichtblauw bij. Het is maar een voorbeeld. Maar gun jezelf dit kleurentherapietje op dagen dat zich donkere wolken boven je hoofd samenpakken.

Broek met coltruitje

Een uiterst simpele truc om je mode look te updaten op basis van de modetrends én de weersverwachtingen is: een coltruitje. Draag een coltruitje op een lange broek. Superhip en trendy. N.B. Licht (nep)leren broeken zijn natuurlijk helemaal fantastisch voor frisse zomerdagen.

Tip: vervang de pumps die je op de streetstyle foto’s ziet door enkellaarsjes of hoge laarzen. Ga je voor hoge laarzen, draag de broek (laatste foto) er dan ook eens in!

TRENDYSTYLE