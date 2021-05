Streetstyle 2021. Stijlvol door de regen in… trench coat!

Trench coats. Klassiek, met Burberry ruit, met aangerimpelde capuchon, superlang of superkort, met krijtstreeppanelen. De trench trends voor lente zomer 2021 zijn oneindig.

Streetstyle 2021. Stijlvol in trench coat. Foto: Charlotte Mesman

Geen kledingstuk is geschikter voor een regenachtige lentedag dan de trench coats. De modetrends voor voorjaar en zomer 2021 bieden ons op dit gebied oneindig veel keuzes. De trench coats zijn oversize, superlang of superkort. Klassieke vormen worden op de schop genomen.

Streetstyle 2021. Stijlvol in trench coat. Foto: Charlotte Mesman

Ook zijn er spannende details zoals de trench coats met krijtstreeppanelen (zo’n paneel op je rug is warmer dan een ‘gewone’ trench – we spreken uit ervaring!) en met capuchons met roesjes of aangerimpelde randen.

Streetstyle 2021. Stijlvol in trench coat. Foto: Charlotte Mesman

Bij Burberry voor lente zomer 2021 zagen we zelfs trench coats met denim panelen, geplastificeerde trench coats met de klassieke naden en bewerkingen van een spijkerjack (moeilijk voor te stellen – even googlen!) en trench coats met schitterende, blauwe dessins. Om maar te zeggen dat deze zomer de sky de limit is!

Streetstyle mode 2021. Stijlvol in trench coat. Milan Fashion Week herfst winter 2021 2022. Foto: Charlotte Mesman

Verder ga je je trench natuurlijk ook even leuk combineren. De streetstyle foto’s laten up-to-date combinaties voor lente zomer 2021 zien, zoals trench coats over:

Streetstyle mode zomer 2021. Modetrend: lange trench coats. Foto: Charlotte Mesman

een spijkerbroek met crop top;

met crop top; een stijlvolle oversize witte broek met pumps;

met pumps; shorts met daaronder stoere regenlaarzen ;

met daaronder stoere ; een lange jurk met daaronder sokken in sandalen (!)

met daaronder (!) een joggingpak.

Streetstyle 2021.. Stiljvol in trench coat. Influencer Caro Daur. Mode ideeën. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook.

Klik hier voor meer trench coats en trends voor lente zomer 2021.

