Fan van de trench coat? Dan hebben we goed nieuws voor je. Volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 is de trench coat superhot.

Trench coats zullen altijd in de mode blijven. Daar bestaat geen twijfel over. Maar de trench coats voor lente zomer 2021 zijn op z’n minst opmerkelijk! Lieten de modetrends voor herfst winter 2020 2021 vooral oversize trench coats zien, voor lente zomer 2021 gaan we voor slankere, figure hugging silhouetten. De lengte is nog steeds overwegend lang, maar XL lengtes hoeven niet per se.

Supersupercool is de trench coat van Michael Kors voor lente zomer 2021 met maar liefst twee ceintuurs. Deze trench is flatterend en origineel.

Heel geraffineerd is de lange trench coat van Max Mara. Die is enkellang en heeft mouwen die vanaf de pols wijd uitlopen. Opvallend is ook Max Mara’s trench tot op de knie met mouwen die over de hele lengte aan de binnenkant open zijn zodat je een soort cape-effect krijgt.

Superrelaxed is de trench coat van het Deense merk Marlene Birger. Deze trench coat blinkt uit door eenvoud (en comfort). Met een ceintuur in de taille geef je er een vrouwelijke vorm aan.

De gemene deler is de kleur. Kaki is it! En verder dan toch ook die slanke(re) lijntjes. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

