Is hij de ideale partner? Loop de check list langs

Heb jij de ideale partner? Of weet je hem te herkennen? De wetenschap helpt ons een handje. Er zijn tal van onderzoeken die zich richten op de vraag welke eigenschappen in een man een grotere kans op een succesvolle relatie geven. Het is een vraag die blijft intrigeren en met de antwoorden kunnen we ons voordeel ons. Kom je een man tegen die de volgende eigenschappen heeft, dan is ons advies: ga ervoor :-)

1. Hij is intelligent

Hoe intelligenter een man, hoe minder groot de kans dat hij vreemd gaat, dat blijkt uit een onderzoek van de Hanken School of Economics in Finland. Intelligente mannen zouden succesvollere relaties hebben.

2. Hij heeft humor

Gevoel voor humor is seksueel aantrekkelijk, misschien ook omdat het op intelligentie, creativiteit en ‘goede genen’ wijst, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van New Mexico. Uiteindelijk leidt dit alles ook weer tot succesvollere relaties, zo concluderen de onderzoekers.

3. Hij heeft dezelfde levensopvattingen als jij

Het Wellesley College in samenwerking met de Universiteit van Kansas komt met een opmerkelijk onderzoek. Gelijkgestemden vormen een power-paar. Als jullie hetzelfde over de dingen denken, dezelfde waarden hebben, dan komt het waarschijnlijk wel goed.

4. Hij is empatisch

IQ mag dan belangrijk zijn (zie punt 1 en 2) maar laten we EQ (emotionele intelligentie) alsjeblieft niet vergeten. Een studie van Dr. John Gottman laat zien dat mannen die openstaan voor de invloed van hun partner gelukkigere relaties hebben en minder snel zullen scheiden. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat vrouwen gelukkiger worden van een man die naar ze luistert en daar ook daadwerkelijk iets mee doet.

5. Hij ondersteunt jouw carrière en viert jouw successen met jou

Uit een onderzoek gepubliceerd in the Journal of Personality and Social Psychology blijkt het belang van samen successen vieren. Het doet de relatie goed als niet alleen negatieve ervaringen en gebeurtenissen met elkaar gedeeld worden maar als je partner ook goed reageert op positieve ervaringen en gebeurtenissen in jouw leven. Dus heb je een partner die jouw succesjes met je deelt, dan mag je in je handjes knijpen.

6. Hij zegt vaak ‘dank je wel’

Een man die je bedankt, ook voor de kleine dingen zoals het wegbrengen van de vuilniszakken, maakt je gelukkiger dan eentje die alles wat je doet voor vanzelfsprekend aanneemt (of lijkt aan te nemen). Gewaardeerd worden is een sleutel naar een gelukkigere relatie. Openlijk uiting geven aan deze waardering zorgt voor een diepere verbondenheid.

7. Hij is gespierd, lang en sterk

Wat heeft dit er nu mee te maken? vraag je je misschien af. Welnu, uit een onderzoek van de Griffith University blijkt dat wij vrouwen ons lichamelijk nog altijd het meest aangetrokken voelen tot sterke mannen met veel lichaamskracht. Je mag dan nog zo’n goede geestelijke connectie hebben (zie de punten hierboven), als er op lichamelijk gebied niet veel gebeurt dan kan dat een relatie uiteindelijk ook opbreken. We trekken verder geen conclusies, maar vonden ook deze eigenschap het signaleren waard :-)

