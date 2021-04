Heb jij ook zo’n behoefte aan de natuur en eenvoud? Je vindt ze soms in kleine dingen zoals in deze brandnetelsoep.

Niemand is een fan van brandnetels en toch kan je er zoveel plezier aan beleven. Brandnetels zijn gezond én lekker! Je kunt er van alles mee bereiden. Soep, risotto, pastasauzen, ovenschotels. Tijdens het schoonspoelen is wel enige voorzichtigheid geboden. Raak de groente niet aan of draag handschoenen.

Wij maakten er een eenvoudige lentesoep mee. Omdat wij op dit moment even op de lijn letten (dat krijg je in het voorjaar) deden we er maar één aardappel in, maar houd je van een wat stevigere soep, ga dan voor twee of drie aardappels. Samen met de ui kun je ook wat spekblokjes fruiten. Je kunt de soep zo lekker maken als je wilt.

Ingrediënten

1 bouillonblok

700 ml water

1 grote aardappel

150 gram brandnetelbladeren

1 ui

1 teentje knoflook

extra vergine olijfolie

zout

peper

Bereiding

Breng water aan de kook voor de bouillon. Schil en kook de aardappel en snijd in blokjes. Doe de brandnetelbladeren in een vergiet en spoel ze schoon onder koud water. Hak de bladeren in grove stukken. Schil en snipper de ui. Plet het teentje knoflook met vlakke hand.

Verhit de olijfolie in een koekenpan, fruit de ui en knoflook erin en voeg de blokjes aardappel toe. Laat het geheel ongeveer 5 minuten bakken. Voeg dan de brandnetelbladeren toe, schep ze door de andere groenten, doe een deksel op de pan en kook de bladeren op een laag vuur in ongeveer 15 minuten zacht.

Voeg nu een deel van de bouillon toe en laat het geheel even goed doorkoken. Doe dan de deksel weer op de pan en doe het vuur laag. Laat het geheel nog zo’n 30 tot 45 minuten doorkoken. Voeg regelmatig extra bouillon toe, net zolang totdat de soep de gewenste consistentie heeft. Breng op smaak met zout en peper.

Bewerk de soep met een staafmixer voor een crèmeachtige consistentie of serveer de soep ‘puur natuur’. Je kunt ook een deel van de bladeren uit de pan halen, die apart houden, de rest mixen en de bladeren weer toevoegen voor een crèmeachtige soep met een rustieke bite.

Verdeel de soep over de kommen. Voor een extra smeuïge smaak, schenk je er een scheutje olijfolie over. Je kunt er ook wat fetakaas in brokkelen of er vers gemalen Parmezaanse kaas over strooien. Serveer er rustiek (geroosterd) brood bij.

