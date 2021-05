De French manicure blijft inspireren en leidt keer op keer tot nieuwe nageltrends. Voor lente zomer 2021 is de Outline French manicure een supertrend.

Nageltrends 2021. French Moonlight Manicure. Foto: Charlotte Mesman

Het is ongelooflijk hoeveel verschillende typen French manicure er bestaan. De afgelopen jaren hebben we meerdere interessante variaties op het thema voorbijzien komen. De Reverse French manicure, de Circle French manicure, de Frenchie met nagelbed in snoepkleurtjes (Candy French) en recentelijk ook de French Moonlight (met het klassieke lijntje langs de nagelranden en een maantje bij de nagelriem). Ook de nageltrends voor lente zomer 2021 nemen maar al te graag de Frenchie als uitgangspunt.

Nagellak trends. Reverse French manicure. Foto; Mauro Pilotto

French circle manicure met bleekroze achtergrond en rozegouden cirkel

Ken jij de ultieme zomer-2021 nageltrend? Op deze foto: French Moonlight

De Outline French manicure

De allernieuwste nageltrend is de Outline French manicure. Volgens de nail stylisten is dit de ultieme strand- en zwembadnagel voor zomer 2021.

Hoe ziet de Outline French manicure eruit? De basis is hetzelfde als die van de klassieke French manicure. Je begint dus met een zachtroze, natuurlijk of doorzichtig nagellakje dat je op je nagels aanbrengt. Voor het klassieke randje langs je nagel kun je wit kiezen, maar ook een pastel- of snoepkleurtje.

En nu komt de nieuwigheid: in plaats van enkel een lijntje langs de randen van je nagels te trekken, trek je het aan weerszijden van je nagels een beetje door naar beneden waarna je de uiteinden vervolgens met een lijntje verbindt. Je creëert hiermee een gesloten vlakje (in vaktermen: ‘negative space’) in het bovenste gedeelte van je nagel dat dus de kleur van je basis heeft. Zoek op internet maar eens naar Outline French manicure. Je zult er tig voorbeelden van tegenkomen.

Je kunt natuurlijk ook zelf je fantasie laten gaan. Creëer je eigen Frenchie en maak er je signatuur van! We zochten een paar interessante nagelideeën voor je bij elkaar. Ook deze nail looks borduren voort op de nageltrends voor lente zomer 2021. Doe er inspiratie van op!

Ken jij de ultieme zomer-2021 nageltrend? Trend alert: Outline French Manicure

