Een geraffineerde nail look die je overal bij kunt dragen, zelfs bij een bruidsjurk? Think de French Moonlight manicure van de Oscar genomineerde actrice Maria Bakalova.

Alle ogen zijn in deze dagen gericht op de jongste genomineerde van de Oscars 2021: Borat Subsequent Moviefilm-ster Maria Bakalova. Maria stal op zondagavond de show op het rode tapijt van de Oscars in een witte met kristallen versierde Louis Vuitton-japon die kundig was gecombineerd met een zogenaamde French Moonlight manicure. Het is heel goed mogelijk dat deze nail look, ontworpen door nail stylist Betina Goldstein, een top nageltrend voor lente zomer 2021 gaat worden.

Hoe ziet de French Moonlight manicure eruit? Denk aan een ‘gewone’ French maar vervang het gebruikelijke witte randje door een lijntje zilverglitter. Deze zilverglitter komt als een zilverkleurig maantje onderaan de nagel terug. Check de look op internet!

De French Moonlight nail look is geraffineerd, ultrachic zelfs, maar tegelijkertijd ook eenvoudig zelf thuis na te doen. Ga voor een transparante, zachtroze basis. Vervolgens maak je een maantje (met de opbollende kant naar boven) onderaan je nagel. Tenslotte teken je het overbekende French manicure lijntje (maar nu in zilverglitter). Houd deze volgorde aan (eerst maantje, dan lijntje) want als je ze omdraait, riskeer je dat je het bovenste lijntje ruïneert.

Je kunt natuurlijk ook variëren op het thema. Je kunt kiezen voor een wit maantje en een wit randje en daar nog eens een glitterrandje aan toevoegen. Of een klassieke French manicure doorbreken door één nagel te versieren met een wit dessin en een rijtje kristalletjes. Wil je het eenvoudig houden, ga dan voor een zachtroze transparante basis waar je wat zilverglitter over strooit (zie de coverfoto). Laat je fantasie gaan.

De enige kanttekening is deze: wil je de mood van de French Moonlight manicure vasthouden, ga dan enkel voor delicate kleuren (doorzichtig roze, wit, zilver of rozegoudglitter en kristallen). Deze mood is geschikt voor elke outfit en voor elke gelegenheid, zelfs voor bij een trouwjurk!

TRENDYSTYLE