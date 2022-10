Street style mode bij Comme des Garçons. Foto Charlotte Mesman

De stijl van cult brand Comme des Garçons is uniek. Zo ook de street style mode bij de runway show. Tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2023 fotografeerden we het publiek (en de fans) op de showlocatie.

Street style mode bij Comme des Garçons. Foto Charlotte Mesman

Comme des Garçons

Comme des Garçons staat bekend om zijn avant-gardistische, onconventionele stijl. Toen het Japanse brand – van ontwerpster Rei Kawakubo uit Tokyo – begin jaren ’80 voor het eerst in Parijs showde, kwam haar modestijl als een shock. Zoiets had men nog nooit gezien. De eerste reactie op al dat zwart en onafgewerkte kledingstukken was negatief.

Street style mode bij Comme des Garçons. Foto Charlotte Mesman

Rei Kawakubo was simpelweg haar tijd vooruit en het merk groeide uit tot een cult dat tot op de dag van vandaag op een enorm fanbase mag rekenen.

De street style mode bij Comme des Garçons

We waren nog maar net ter plekke aangekomen of ontwerper Rick Owens en zijn vrouw Michèle Lamy, waarschijnlijk het meest onconventionele paar dat er in de modewereld rondloopt – stapten uit hun auto. Daarmee hadden we meteen een paar coole looks te pakken.

Street style mode bij Comme des Garçons. Foto Charlotte Mesman

Maar er was natuurlijk nog véél meer te zien. Elke streetstyle look bij deze show is een verhaal apart. Sommige looks neigen meer naar punk, sommige zou je kunnen omschrijven als dark- of gotisch-chic maar eigenlijk moet je hier niet met etiketten rondstrooien en elke look nemen zoals-ie is: uniek. Bekijk onze video Faces & people at the COMME des GARÇONS Summer 2023 Show by ADVERSUS maar eens en je begrijpt wat we bedoelen.

Bij de keuze van onze streetstyle foto’s hebben we de meest extreme looks even gelaten voor wat ze zijn en zochten een aantal looks voor je uit waar iedereen van elke leeftijd wel iets uit kan halen.

Street style mode bij Comme des Garçons. Foto Charlotte Mesman

We geven je een paar mode ideeën mee die we in onze street style foto’s tegenkomen:

Broek over rok

Dasjes (een modetrend die we winter 2022 2023 veel gaan zien)

Naïeve grote-bloemenfantasieën

De kleurcombinatie blauw met zwart

Zwartleren jassen maar ook rokken, broeken en motorjacks (zwartleer is een huge modetrend voor dit seizoen)

Zilverkleurige pailletten voor overdag, ook aan je voeten

Overknee laarzen

Parels

Blazers

Romantische looks met fluwelen jasjes, roesjesblouses en bloemenrokken

Bekijk de mode looks maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor street style mode voor de heren