Anti-aging formule van Goldie Hawn (1943)

Als iemand als Goldie Hawn (1943) met een anti-aging formule op de proppen komt, dan staan wij natuurlijk vooraan in de rij. Want de Amerikaanse actrice mag dan dik in de zeventig zijn, ze ziet er stralend uit.

Onlangs onthulde Goldie Hawn in een instagrampost haar anti-aging formule: Keep your mind up for exercise. De actrice legt uit dat onderzoek uitwijst dat regelmatig sporten je mentale gezondheid en emotionele welzijn ten goede komen. Lichamelijke oefening boost ook je humeur, concentratie en helpt het leven positief te benaderen.

Maar het grote nieuws is volgens Goldie Hawn dat beweging niet uitputtend hoeft te zijn of lange tijd heeft te duren om je goed te voelen. Onderzoek toont aan dat bewegen met een lage of gematigde intensiteit al voor het verschil zorgt in ons humeur, ons gedrag en denkpatronen.

Anti-aging formule: light sporten

Goldie legt uit welke stofjes er al na een paar minuten ‘light’ sporten in je hersens vrijkomen en hoe je daar beter van gaat slapen en hoe het je zelfwaarde verbetert.

In een filmpje laat Goldie zien hoe haar ‘light workout’ eruit ziet: ze springt wat op een kleine trampoline op een terras, doet arm- en schouderoefeningen met een paar wijnflessen (voor het geval je geen gewichten hebt, zegt ze) in de keuken en gaat dan door het tuinhek voor een ommetje. Vooral die wijnflessen spreken ons wel aan, daarmee laat Goldie zien dat je het allemaal niet zo serieus hoeft te nemen.

Sporten met mate, een light workout, en toch alle voordelen van bewegen. Dat is iets waarmee je de mensen op de been krijgt. Het hoeft allemaal niet zo serieus, als je het maar doet! En liefst met regelmaat, want dat is belangrijk.

Afwisseling en plezier

‘Light’ sporten met plezier en een tikje zelfspot. Instagram snap shot van ondergetekende

Ik kan mij in Goldie Hawns anti-aging formule wel vinden. Zelf houd ik er ook van om iedere dag een beetje te bewegen. Ik houd het voor mezelf spannend door afwisseling in mijn dagelijkse workouts aan te brengen. Soms doe ik een online lesje aerobics, dan weer doe ik aan yoga, regelmatig vind je me op de loopband, soms ga ik een paar rondjes snellopen in de natuur, en sinds kort speel ik badminton.

Dat laatste is voor mij een vondst. Niet bepaald ‘light’ maar wel ‘fun’. Een fantastische workout die op meerdere vlakken werkt. Je krijgt je beweging spelenderwijs te pakken, je traint je concentratie, techniek en tactiek, er zit een leuk competitie-element aan en je bent lekker sociaal bezig. Het is één van die workouts waarbij je even alles vergeet. Een soort mentale ‘reset’ die mij minder moeite kost dan bijvoorbeeld bij yoga. Tijdens yoga-en ben ik steeds actief bezig om mijn gedachten stil te zetten terwijl ik tijdens badminton alle dagelijkse beslommeringen spontaan even vergeet.

Wat ik hiermee wil gaan zeggen, is dat niet dat iedereen nu massaal met gaan badmintonnen (of padellen) maar dat het belangrijk is om te bewegen met plezier. Met regelmaat, een tikje zelfspot en een grote glimlach :-)

