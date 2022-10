Felgroene oogmake-up bij Dsquared2 lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Al sinds jaren spelen de make-up artiesten bij de modeshows met felle kleurtjes voor de oogleden. Volgens de make-up trends voor 2023 blijven we dat doen.

Het zijn niet de kleuren die veranderen maar de vormen. Misschien herinner je je nog hoe we zo’n vijf, zes, zeven jaar geleden met kleuren als turkoois, fuchsia en felgroen een soort brede, hoekige strepen op het bovenste oogleden tekenden. Het was een sortiment color blocking voor je ogen. Recht toe, recht aan.

Blauwe oogleden bij Dsquared2 lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Ook voor winter 2022 2023 gaan we aan de haal met felle kleuren. De kunst is dit seizoen om ze te ‘misplacen’. We zetten de kleurtjes op ongewone plekjes in het gezicht. Zo kan een rode oogschaduw uitbloeien tot een oranje kleur richting de slapen en tot bijvoorbeeld goud tot ver over de wenkbrauwen. Allemaal super artistiek.

Make-up trends voor 2023. Felle kleurtjes voor een up-to-date look

Felgroene oogmake-up bij Dsquared2 lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Maar de make-up trends voor 2023 doen het, zoals we al zeiden, met kleur, en ook hier spelen de vormen een rol maar het mag minimalistisch. Bij Dsquared2 waren de modellen heel natuurlijk opgemaakt, met een lange ver doorgetrokken streep op de oogleden. De kleuren waren fris en fruitig als oranje, turkoois en pistachegroen.

Dit soort oogmake-up is heel gemakkelijk na te doen. Je kunt de streep recht trekken maar er ook een mooie zwier aan geven. Combineer deze oogmake-up met een minimalistisch huidje, wat lichte poederblush op je wangen en lippen met lip conditioner.

De visagisten bij Dsquared2 kozen voor natuurlijke wenkbrauwen (yep – bijna onopgemaakt) en géén mascara. In het dagelijks leven is dat laatste soms wat kaal, dus schroom niet om er wat zwart tegenaan te gooien.

Oranje voor de oogleden en een plukje haar bij Dsquared2 lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Helemaal cool wordt het als je de kleur van je oogmake-up in een detail laat terugkomen zoals een plukje gekleurd haar. Zoals je ziet, wordt er ook het komende seizoen weer volop een beroep je fantasie gedaan, wat de make-up trends voor 2023 ook dicteren.

