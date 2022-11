Denim trends voor winter 2022 2023: 3x spijkerbroeken

Spijkerbroeken op de catwalk van Dsquared2 herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Als je zegt dat je eigenlijk niet van spijkerbroeken houdt, is dat een beetje als vloeken. Toch heb ik jarenlang geen spijkerbroeken gedragen. Ik houd niet van skinny jeans en die moms jeans vond ik ook maar niets. Met de nieuwe denim trends voor winter 2022 2023 is dat anders.

Eén van mijn eerste aankopen voor het nieuwe mode seizoen was – je raadt het al – een spijkerbroek. Een wijde spijkerbroek met grote opgestikte zakken en een ietwat lage taille. Cargo pants. Utilitarian style. Noem de broek zoals je wilt. Ik ben er superblij mee.

Wijde broeken zijn helemaal mijn ding. Lekker verhullend, niet body confronterend, en comfortabel. Verder ben ik dol op lage tailles.

Natuurlijk heb ik de afgelopen jaren ook van die hoge taille broeken gedragen. Je kunt bijna niet meer om de modetrends heen omdat er maar weinig anders in de winkels voorhanden is. Maar de lage taille blijft toch echt mijn favoriet.

Verder ben ik zelf meer van de effen washes, liefst een beetje donker. Dus geen vintage looks en ook geen scheuren of gaten. Maar goed, dit is allemaal heel persoonlijk. Ieder moet zijn of haar eigen keuzes maar maken.

Daar bieden de modeontwerpers ons dan ook alle gelegenheid toe. Op de catwalkfoto’s op deze pagina zie je drie verschillende stijlen.

Denim trends voor winter 2022 2023

Superwijde spijkerbroeken

Bij Dsquared2, Italiaans modehuis dat bekend staat om zijn spijkergoed, zagen we superwijde spijkerbroeken met ultralange pijpen in verschillende blauwtinten en al dan niet met vintage look. De tailles zijn vrij laag en de spijkerbroeken worden met stoere riemen gedragen.

Rechte spijkerbroeken

Spijkerbroeken op de catwalk van Missoni herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Missoni

De spijkerbroeken bij Missoni zijn recht met een wat hogere taille. De broekspijpen zijn zoals het hoort. Ze vallen net op of boven de schoen.

Spijkerbroek met korset

Spijkerbroeken op de catwalk van Dior herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dior

Het Franse modehuis Dior, met aan het creatieve roer de Italiaanse ontwerpster Maria Grazia Chiuri, maakt de spijkerbroeken voor winter 2022 2023 iets super chics. Zoals de donkere, wijde spijkerbroek die met een bijbehorend – wat lijkt – korset wordt geshowd. Met zo’n spijkerbroek kom je enorm stijlvol voor de dag.

Zoals je ziet, kleden de denim trends voor winter 2022 2023 iedere vrouw van elke leeftijd.

