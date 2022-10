Zo zien de allernieuwste haartrends voor winter 2022 eruit

De allernieuwste haartrends voor winter 2022 volgens Akin Konizi en The HOB Creative Team. Hair by HOB Creative Team Photographs: Richard Miles

Als het om haartrends gaan, kijken we graag naar Engeland. De Britse kappers zijn avant-gardistisch en creatief. Hun collecties (ja, kappers komen tegenwoordig ook met collecties!) geven een goed beeld van de haartrends voor winter 2022 2023.

De Icon collectie van Akin Konizi, international creative director, in samenwerking met het HOB Creative Team, laat een paar top kapsels voor het nieuwe seizoen zijn. De inspiratie komt van iconische figuren van de afgelopen decennia. Modellen, filmsterren, muzikanten.

Het HOB Creative Team – van de HOB Academy, gerenommeerde kappersacademie in Camden, Londen – koos verschillende iconische looks en muzen uit waardoor de collectie meerdere stijlen laat zien.

Het zijn stuk voor stuk looks die zich gemakkelijk laten dragen. Je ziet er niet alleen goed mee uit, je voelt je ook goed! Met deze collectie willen Konizi en het HOB Team iedereen inspireren, uitdagen, om eens nieuws te proberen.

Met de keuze uit deze verschillende en draagbare stijlen wordt het gemakkelijk dan ooit om eens verandering in je stijl aan te brengen en om je eigen muze te zijn, vinden ze.

Korte en halflange haarlengtes

Natuurlijk lieten wij er ook onze gedachten over gaan. Zo valt ons op dat in de collectie alleen korte en halflange haarlengtes voorkomen. Met andere woorden: het mag wel wat korter deze winter!

Qua korte kapsels zien we een korte maar ook een wat langere pixie cut, beide met rafelige pony’s.

Maar het zijn vooral de bob en lob kapsels waar wij over vallen. Deze haartrends voor winter 2022 2023 laten ons de keuze tussen een klassieke rechte bob of lob, of een halflange kapsel met bewegelijke haarpunten.

Verder wordt de middenscheiding die we nu al seizoenen lang zien in deze collectie een zijscheiding. Dit is iets waar je thuis direct mee aan de slag kunt!

Let ook op de haarkleuren. Die zijn intens maar vrij compact. Roodkleuren zijn dit seizoen supercool, maar ook honingblond. Als we op deze collectie afgaan, blijft ook face framing voorlopig nog een trend.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor haartrends voor de heren