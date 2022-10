Hair stylist Floor Kleyne heeft het ver geschopt in de beauty en mode wereld. In dit interview gunt ze ons een kijkje achter de schermen.

Interview met hair stylist Floor Kleyne

Floor Kleyne is één van de meest creatieve, inspirerende en veelzijdige hair stylisten die Nederland rijk is. Zij weet als geen ander van haar vak, dat ze zelf heel down to earth ‘kapper’ noemt, iets bijzonders te maken en weet iedereen om zich heen in haar enthousiasme mee te slepen.

In de loop van de afgelopen jaren heb ik Floor Kleyne vaak geïnterviewd over kapsels en haartrends. Elke keer komt ze met onverwachte invalshoeken die ze ook nog eens in een heel origineel taalgebruik, soms zelfs met beeldende zelfverzonnen woorden, uiteenzet. Een gesprekje met Floor over de haartrends die ze graag in een mode context plaatst, is als de ultieme fashion & beauty boost.

Het grappige is dat Floor en ik elkaar nooit in levende lijve ontmoet hebben, maar onze wegen hebben elkaar al vele malen gekruist. Het is maar al te vaak voorgekomen dat we achteraf ontdekten dat we in Milaan of Parijs backstage bij dezelfde show rondliepen. Ook al hebben we elkaar dan niet gezien, zoiets schept een band!

Als het haar vak aankomt, is Floor Kleyne een duizendpoot. Ze doet de hairstyling voor shows en fotoshoots, creëert de hair looks van bekende BN’ers, deelt haar kennis met vakgenoten en hair enthousiastelingen, heeft een eigen podcast ‘Heb je haar weer’ (superleuk om naar te luisteren), is te zien in video tutorials en wordt regelmatig gevraagd om met haar karakteristieke lange haren voor de camera te poseren om het haarvak, om het zo maar even te noemen, uit te dragen.

Interview met hair stylist Floor Kleyne

Hoog tijd om eens een kijkje achter de schermen bij Floor Kleyne te nemen. We zijn benieuwd hoe ze het zover in de (moeilijke) wereld van beauty & mode heeft weten te schoppen. Lees het interview maar eens en laat je inspireren.

De definitie ‘hair stylist’ is veel te beperkt om jou te omschrijven. Jij hebt het vakgebied van kapper/hair stylist voor jezelf enorm uitgebreid. Kun je wat meer vertellen over je werkzaamheden? En hoe zou jij jezelf omschrijven?

Haha, dank voor het compliment daarvoor. Ik denk dat er over het algemeen sowieso een trend ontstaat waarbij de grens tussen het ene of het andere beroep wat minder gedefinieerd is. Er zijn zoveel creatieven momenteel met meerdere interesses en talenten: “A little bit of everything” is ineens iets heel positiefs en ik houd daarvan, omdat ik houd van ontdekken. Ik wilde vroeger zelf journalist worden, dus ik denk dat ik stiekem het “haar vak” een beetje op die manier benader. Ik vertel of ontdek graag verhalen over haar en doe dat in de vorm van letterlijk het haar maken, tot podcasts maken of als spokesperson fungeren tijdens events of dingen als RTL Boulevard.

Hoe ben je op dit punt aangekomen? Hoe is het allemaal begonnen en welke weg heb je gevolgd?

Op de basisschool wilde ik dus altijd (mode) journalist worden. Mijn eerste spreekbeurt in groep 4 ging dan ook over de topmodellen in de jaren 90. Niemand zat natuurlijk op een ode aan Eva Herzigova te wachten. Op het voortgezet onderwijs ging ik van rap tempo van supergemotiveerde enigszins nerdy scholier naar rebels stoer-doenerig-en-zeker-geen-huiswerk-makend type. Dus VWO werd al snel Havo en dat werd dan weer snel Mavo. Toen ik er eindelijk achter kwam dat dat niet heel handig was voor mijn journalistieke ambities, zei mijn toenmalige vriendje:”Dan word je toch gewoon kapper? Die zijn altijd nodig.” En zo geschiedde.

Wat zou je gedaan hebben of wat zou je hebben willen worden, als je niet de weg van hair stylist was ingeslagen?

Inmiddels werk ik dus vaak samen met journalisten en snoep ik van de zijlijn een beetje mee, terwijl ik ondertussen mijn eigen beroep creëer. Maar soms…als ik echt ver out-of-the-box aan het mijmeren ben, droom ik ook wel eens van een paarden rescue centrum of een ijssalon met alleen maar gekke vegan smaken.

Welke karaktereigenschappen hebben volgens jou ervoor gezorgd dat je op dit punt aangekomen?

Net als bij ieder beroep kun je heel succesvol worden met een unieke combinatie van karaktereigenschappen. Ik denk niet dat er zoiets bestaat als een succesformule die altijd werkt. En wanneer mag je jezelf überhaupt succesvol noemen? Waar ik trouwens wel heilig in geloof… Aardig zijn, op tijd komen en kwetsbaar durven zijn.. .al draaf ik in die laatste soms wat door…

Je komt rustig, sterk en zelfverzekerd over, maar heeft Floor Kleyne nog wel eens twijfels of is ze nog wel eens zenuwachtig als ze voor een nieuwe opdracht staat?

Je slaat de spijker op z’n kop! Heel grappig dat je deze woorden kiest, omdat ik mezelf eerder zou omschrijven als onrustig, kwetsbaar en een twijfelkont. Ik denk dat ik wel weet waarom jij deze indruk van mij hebt… Altijd als wij elkaar spreken analyseren we trends, mode, haar of in dit geval mijzelf. En daar voel ik me heel sterk over. Ze hebben allemaal te maken met smaak, stijl en nieuwsgierigheid en dat heeft dan weer te maken met interpretatie. Alles wat ik vertel is mijn interpretatie van de werkelijkheid en daarom heel erg waar voor mij en daarbij kan ik dan niets fout doen.

Als wij aan Floor Kleyne denken, denken we aan iemand met een heel eigen stijl en superlang haar. Hoe belangrijk is jouw look in je werk? En hoe heeft die zich in de loop van de tijd ontwikkeld?

Deze vraag heb ik ook vaak aan mezelf gesteld: past het beter mij me om een kameleon te zijn of wil ik juist een signature herkenbare look? Ik denk dat het allebei waar is en experimenteer daardoor graag met kleur in mijn herkenbare lange haar. De reden waarom ik altijd 1 van deze 2 opties kies en nooit voor iets ertussen is dat ik houd van een statement. Medium werkt niet zo voor mij.

Je hebt eens in een interview gezegd ‘Ik wil Anna Wintour een make-over geven’. Deze uitspraak is altijd bij ons blijven hangen. Waarom juist Anna Wintour? En wat zou je met haar haar willen doen?

O ja, haha! Deze zag ik laatst ook weer eens voorbij komen in zo’n Throwback van Instagram. Ik zou dit nu nooit meer zeggen. Destijds deed ik het haar van best veel BN’ers en Anna Wintour voelde dan als de hoogst haalbare celeb, want mega herkenbare look en op modegebied een icoon. Nu vind ik dat Anna vooral lekker haar herkenbare look moet houden als ze daar blij van wordt. En zo niet… dan lekker niet. En dat er zoveel getalenteerde haar mensen zijn dat ze heus wel iemand kan vinden die dat te gek voor haar kan doen.

Wat voor een tips zou je aan een jonge en onervaren Floor Kleyne willen meegeven? Welke fouten zou ze (hebben) moeten vermijden? Wat zou ze anders (hebben) moeten doen?

Een heleboel dingen zou ik gewoon zo laten, ook al kan ik een boek schrijven over alle dingen die ik door vallen en opstaan heb moeten leren. Vooral werken bij shows en op set kan soms een vreemde en harde wereld zijn. Maar de fouten hebben me ook gevormd, dus ze waren waarschijnlijk ergens goed voor. Als ik dan toch iets zou moeten noemen, dan zou ik zeggen dat ik (nu nog steeds) moet leren aangeven wat ik wil. Ik laat vaak anderen beslissen welke richting ik op ga en vaak heeft dat (toevallig of niet toevallig) leuk uitgepakt. Maar ben stiekem ook wel benieuwd wat er zou gebeuren als ik zelf wat meer verantwoordelijkheid zou nemen voor mijn pad.

Wij zien een Floor Kleyne die trots mag zijn op wat ze heeft bereikt, maar misschien denk jij er anders over. Zijn er nog professionele doelen die je nastreeft?

Ook trots zijn (en dan overwinningen vieren en zo) is niet een skill die ik erg goed master, dus er zijn altijd wensen en veel te veel ideeën. Sommigen al in beweging en anderen blijven misschien voor altijd een idee. Maar wat dacht je van een agency voor haarstylisten, een eigen kammenlijn en een boek? Of TV misschien? Nogmaals… pin me er niet op vast, want als creatief zit ik nooit verlegen om ideeën, maar de structuur om ze uit te voeren ontbreekt volledig. Gelukkig heb ik een geweldig leuke zakelijk partner Esther, die me vast na het lezen van dit interview gaat vertellen of er een goed idee bij zat, haha!

Met dank aan Floor Kleyne

Door Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE