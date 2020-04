Spijkerbroekentrends lente 2020. Met deze spijkerbroeken is het pas echt voorjaar!

De spijkerbroeken trends voor lente zomer 2020 laten ongelooflijk veel stijlen zien. We zien allerlei modellen: jaren ’70, jaren ’80, jaren ’90. Uitlopende pijpen, hoge tailles, een sporadische lage taille, strakke broekjes maar ook wijde modellen. Chique en casual exemplaren. Voor elke mood een spijkerbroek! Ook de lengtes verschillen. Om het nog maar niet te hebben over de jeanskleuren en de ‘versieringen/decoraties’.

Patchwork, tie-dye technieken, bleekvlekken, vintage slijtageplekken rond de knieën, marinelooks, spijkerbroeken met bandplooi, spijkerbermuda’s, spijkershorts, niet-blauwe (maar oranje, groene, gele) jeanskleuren… Nooit zagen we zoveel jeans trends in één en hetzelfde seizoen. We schreven er al eerder over. Klik hier.

Speciale aandacht verdienen de superleuke spijkerbroekjes met kleurrijke fantasieën die het vooral nu het wat mooier weer wordt goed doen. Het gaat om lichte spijkerbroeken – lichtblauw of ook gebroken wit – met ‘vlekken’ in kleur. We zagen ze tijdens de Fashion Weeks dragen. Maar ook op de catwalks kwamen ze voorbij. Met sommige fantasieën kun je zelf thuis experimenteren. En dat is eigenlijk wel zo creatief. Bekijk de foto’s maar eens.

Een supertrend is verder de spijkerbroek met paisley patroon zoals we die bij het Italiaanse modehuis Etro zagen. Nederlands topmodel Romee Strijd droeg zo’n spijkerbroek tijdens de Fashion Week in Milaan. Supercool! Wat jij?

