Modetrends lente zomer 2020. Drie modemissers?

Tijdens de modeweken kijken we onze ogen uit. De ware modeshow speelt zich op straat, rond de showlocaties, af. Daar zie je hoe de allernieuwste modetrends in de praktijk uitpakken. Influencers en fashionista’s doen hun uiterste best om stijlvol voor de dag te komen. En om zoveel mogelijk streetstyle fotografen tot een plaatje te verleiden. Soms gaan ze daarin, volgens ons net iets te ver. Niet altijd kunnen we hun modelooks waarderen. Hieronder drie kleine missertjes, vinden wij. Maar smaken verschillen… dus denk er alsjeblieft het jouwe van.

Bokkenpootjes

Modeontwerper Martin Margiela lanceerde jaren geleden de ‘split-toe shoe’, geïnspireerd door traditioneel Japans schoeisel van weleer, maar er zijn maar weinig mensen die daarmee (nog) goed wegkomen (lees: nagenoeg niemand). Toentertijd waren ze ‘hot’ en baanbrekend, maar nu…? P.S. De verschillende gekleurde hakken in pasteltinten zijn wel erg grappig.

Bralette

Het is waar: de bralette in zicht is een modetrend voor lente zomer 2020, maar volgens ons moet je ‘m net even anders dragen. Of dit de bedoeling was…? Klik hier voor deze modetrend voor lente zomer 2020.

Overdressed

Don’t try to hard! Deze modelook is net iets teveel van het goede. Een stijlvolle modelook volgens de allernieuwste modetrends moet ‘effortless’ zijn. Verzorgd tot in de details maar zonder dat het er te dik bovenop ligt.

Nogmaals… de gustibus. Over smaken valt te twisten. En dat is juist het leuke van de mode! Want uiteindelijk gaat het nergens over en moet je gewoon dragen waar je je zelf goed bij voel :-)

TRENDYSTYLE