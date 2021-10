Psychologie. 10 Stappen op weg naar je droomleven. Good bye angsten, good bye stress

Angst is één van onze grootste vijanden. Natuurlijk is iedereen bang. Doen alsof je niet bang bent, is bulls**t. Daar trapt niemand in…

De wereldsituatie is niet rooskleurig. Angsten hebben de overhand. Maar laat je er niet door regeren. Met angst kom je nergens. Angst werkt verlammend en maakt blind. Blijf dromen, streef je dromen na, begin vandaag nog om je eigen droomleven te leiden.

Zie je angsten onder ogen

Angst is één van onze grootste vijanden. Natuurlijk is iedereen bang. Doen alsof je niet bang bent, is bulls**t. Daar trapt niemand in. Kom je angsten onder ogen, laat je er niet door leiden. Ga ze te lijf. Haal diep adem en treed moeilijke situaties tegemoet. Dat betekent niet dat je onverantwoordelijk gedrag moet vertonen en je in gevaarlijke situaties moet begeven. Het gaat erom dat je uit je comfort zone komt. Ben je bang om in het publiek te spreken, doe het dan. Ben je bang om alleen op vakantie te gaan, doe het dan. Verleg je grenzen, vergroot je wereld. Het werkt inspirerend en versterkt je zelfvertrouwen. Het is een stap op weg naar de verwezenlijking van je dromen.

Lijden maakt sterker

Iedereen – of je nu rijk of arm bent – komt in op zijn levenspad lijden tegen. Leed is verschrikkelijk maar elke wolk heeft een zilveren randje. Lijden kan ook een motor zijn, het kan een fundamentele ommekeer in je leven teweeg brengen. Ga leed actief tegemoet. Zak niet weg in zelfmedelijden, maar ga tot de bodem en doe er dan iets mee. Zet lijden om in energie om sterker en wijzer uit het dal te komen.

Heb lief

Heb lief! Houd van jezelf, van de bloemen in het park, de vogel in de lucht, de wind in de bomen, van je partner en van het oude mannetje op het bankje in het park, van de hond die ravot in de modder. Heb lief zonder er iets voor terug te verwachten. Heb lief zonder afhankelijk te zijn van de liefde (en goedkeuring) van anderen.

Wees dankbaar voor de mooie dingen en momenten

Focus op de mooie dingen en momenten en wees er dankbaar voor. Neem niets als vanzelfsprekend aan. Blijf dankbaar voor een zonnige dag, een onverwachte glimlach die een onbekend iemand je schenkt, een ijspegel die fonkelt in de zon, een persoonlijk succesje op je werk, een compliment. Dankbaarheid verhoogt ons dagelijks geluk, versterkt de weerstand en brengt meer rust in relaties met anderen.

Sta open voor nieuwe dingen

Blijf jezelf als een kind over het leven verwonderen, sta open voor nieuwe dingen, maak van je nieuwsgierigheid een motor. Doorbreek je dagelijkse routine, neem een nieuwe weg van je werk naar huis, ontdek dat achterafstraatje, trek erop uit, ga nieuwe dingen bekijken, doe nieuwe dingen, ontmoet nieuwe mensen, nieuwe culturen. Het werkt inspirerend en houdt je geest actief, het verwijdt je horizon.

Vergelijk jezelf niet met anderen

Iedereen zal er op z’n eigen manier achterkomen dat het geen zin heeft om jezelf met anderen te vergelijken. We zijn allemaal anders, uniek op onze eigen manier. Ik leerde deze les tijdens mijn modellenwerk. Er waren altijd (veel) modellen die mooier waren dan ik. Pas toen ik ophield om mezelf met de anderen te vergelijken en in plaats daarvan in mezelf ging geloven, begon het opdrachten te regenen. Uiterlijk is relatief, het gaat om wat je in je hebt en wat je uitstraalt, en vooral ook dat je in jezelf gelooft.

Geef je dromen niet op

Zet je dromen niet als onbereikbaar in de kast, blijf jezelf doelen stellen en leef daarnaar toe. Het leven zonder dromen is als niet-leven. Je blijft stilstaan, valt in routines, wordt ontevreden. Houd er grote en kleine dromen op na en werk eraan om ze werkelijkheid te laten worden. Iedereen kan veel meer dan die denkt maar vaak genoeg verzinnen we allerlei excuses die ons ervan weerhouden onze dromen na te streven (vliegers als ‘Ik kan niet weg vanwege de hond’, ‘Mijn partner wil niet reizen’ en dergelijke gaan niet op).

Input is output

Het leven geeft wat je erin stopt. Jij bent degene die er iets van moet maken. Wees actief, verleg je grenzen, werk met optimisme aan je leven. Wees nooit ‘tevreden’, berust niet in situaties maar blijf altijd in beweging. Werk aan jezelf, blijf leren, blijf ervaren, blijf genieten, ontwikkel jezelf. Altijd al Engels willen leren, doe het dan nu. Altijd al van een bepaalde bestemming in de wereld gedroomd, begin met informeren. Soms zijn dingen meer binnen handbereik dan je denkt. Altijd al gelukkig willen zijn, doe dan dingen waar je gelukkig van wordt. Altijd liefde van anderen willen hebben, begin dan met het liefhebben van anderen. Neem je leven in eigen hand.

Wees niet bang om fouten te maken

Iedereen maakt fouten. De meest succesvolle mensen maken fouten, een heleboel fouten, zeker meer dan degenen die veilig in hun comfort zone blijven zitten. Van fouten leer je, fouten maken je sterker, je leert jezelf beter kennen, fouten inspireren en brengen je verder in het leven. Geen vooruitgang en ontwikkeling zonder fouten.

Lach zoveel je kunt

Lach zoveel je kunt. Lach om je fouten, lach om jezelf, lach nare situaties weg, lach tegen degene waar je net ruzie mee hebt gemaakt, lach een stekelige opmerking van een ander weg. Lach naar de zon, lach naar de maan, lach naar het leven en het leven lacht je toe.

Door: Charlotte Mesman