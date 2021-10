Modetrends winter 2021 2022. De roklengtes voor het nieuwe seizoen zijn grillig!

Modetrends winter 2021 2022. De roklengtes voor het nieuwe seizoen. Photos: Chloé, Max Mara, Fendi, Miu Miu, Saint Laurent

Roklengtes en economie. Ha… laten we die vuistregel eens loslaten op de modetrends voor winter 2021 2022. Dan kan wél eens heel grappig worden. Maar eerst even iets over de Hemline Theory uit 1926 (ook zo’n tijd!).

Modetrends herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Saint Laurent

Modetrends winter 2021 2022. De roklengtes voor het nieuwe seizoen. Photo courtesy of Max Mara

Je kent het verband tussen roklengtes en economie vast. Hoe korter de rokken, hoe beter de economie; hoe langer de rokken, hoe belabberder het gaat.

Aan de ene kant is deze theorie heel begrijpelijk. Wie heeft er zin om er spannend en frivool uit te zien en benen te showen in tijden waarin donkere crisiswolken zich boven je hoofd samenpakken? Wulpsheid voelt in sombere, zware tijden al snel misplaatst.

Modetrends winter 2021 2022. De roklengtes voor het nieuwe seizoen. Photo of courtesy of Fendi

Aan de andere kant – maar dat is onze persoonlijke mening – zou je toch denken dat je in tijden van economische nood toch minder zin hebt om geld uit te geven aan lange lappen stof voor rokken tot op de vloer als het ook wel een beetje minder kan. Maar dat is maar een gedachtegang, ons idee.

Modetrends winter 2021 2022. De roklengtes voor het nieuwe seizoen. Photo of courtesy of Miu Miu

Overigens lijken ook de roklengtes voor herfst winter 2021 2022 op twee benen te hinken. Eigenlijk valt er geen touw aan vast te knopen. Enerzijds zien we voor het nieuwe seizoen superkorte rokken die volop dijbeen showen en daarmee in het verlengde liggen van de onbehoorlijke blote zomer van 2021 (think: crop tops, minishorts, underboob bikini’s).

Anderzijds zagen we op de catwalks voor komende seizoen ook veel kuitlange rokken en zelfs vloerlange rokken langskomen waarin zelfs een non zich op haar gemak zou voelen.

Modetrends winter 2021 2022. De roklengtes voor het nieuwe seizoen. Photo of courtesy of Isabel Marant

Uitgelatenheid en speelse provocatie dus versus ingetogenheid en een zekere preutsheid. Wat dat over de economie zegt? God mag het weten. Zo’n zilver- of goudkleurige Eighties minirok van Saint Laurent zouden we toch echt in een swingende disco willen zien! Maar blijft het heen en weer zwabberen en dat misschien nu juist de kern van dit moment. We weten niet waar het naar toe gaat, het blijft een knipperlichtsituatie waarin (op zich doodgewone) dingen nu wèl en dàn weer niet mogen.

Terug naar die roklengtes voor herfst winter 2021 2022. Wat moeten we ermee? Dat is heel persoonlijk. Ben jij een optimistisch type en heb je het wel gehad met alles, dan is die Saint-Laurent-minirok misschien iets voor jou. Zit je nog in je thuiswerk-mode en blijf je liever nog even met beide benen op de grond staan, dan is een langer(re) rok wellicht jouw ding. Overigens hoeft dat niet per se saai, ingetogen of somber te zijn. Kijk maar eens onderstaande creatie van Prada en Acne Studios.

Modetrends winter 2021 2022. De roklengtes voor het nieuwe seizoen. Photo of courtesy of Prada

Modetrends winter 2021 2022. De roklengtes voor het nieuwe seizoen. Photo of courtesy of Acne Studios

Het kan ook zijn dat je zin hebt in een vrijheid-blijheid-mood en dan ga je natuurlijk voordie ongelooflijk coole vloerzwiepende rokken à la Chloé met hippie feeling. Kortom: kies de roklengte die bij jouw mood past.

Modetrends winter 2021 2022. De roklengtes voor het nieuwe seizoen. Photo of courtesy of Chloé

