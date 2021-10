Eén van de grootste inspiratiebronnen voor mode en beauty trends is tegenwoordig TikTok. Maar niet alle trends die je daar tegenkomt, zijn even praktisch. Sommige zijn ronduit bizar (of gevaarlijk)!

5x Bizarre TikTok beauty trends. Het moet niet gekker worden

Kringen onder je ogen, kilo’s vaseline op je gezicht voor het slapen gaan, glijmiddel (ja, je leest het goed) als make-up primer. Op TikTok kom je de gekste dingen tegen. We lichten een paar van de meest bizarre beauty trends (als we ze zo mogen noemen) van het moment uit. Niet om na te doen natuurlijk. Maar gewoon om even – ter vermaak – met een glimlach en een knipoog te lezen.

#1 Kringen onder je ogen

Donkere kringen onder je ogen zijn klaarblijkelijk niet langer een teken van oververmoeidheid maar stylish en hip. Eén van de nieuwste beauty trends onder de Tiktokkers is het gebruik van make-up om de illusie van donkere kringen te creëren. Alles begon met een model/influencer die zichzelf in een viraal filmpje met make-up donkere kringen onder haar ogen meegaf. Sindsdien doen andere Tiktokkers het haar na. Dus heb je ze van nature, dan is het volgens de TikTokkers jouw moment!

#2 Glijmiddel als make-up primer

Kan het absurder? Maar de Tiktokkers schrikken nergens voor terug. Elke nieuwe, virale vondst moet worden uitgeprobeerd, en dus ook deze. Het goedje zou lekker plakkerig en gripvast op je huid liggen waardoor het de perfecte make-up basis wordt. Inmiddels hebben andere TikTokkers alweer een stap verder gedaan en mixen ze het spulletje met hun foundation om het gemakkelijker op de huid te kunnen aanbrengen. Dermatologen schudden perplex hun hoofden en trekken hun wenkbrauwen op bij dit oneigenlijke gebruik en waarschuwen ervoor dat de dikke substantie de poriën kan verstoppen, bacteriën en vuil kan aantrekken, en allergieën kan veroorzaken.

#3 Slugging

Een derde ‘beauty’ trend is die momenteel populair is, is ‘slugging’. Dit bestaat daaruit dat je voor het slapen gaan een dikke laag vaseline op je huid aanbrengt om zo, aldus de TikTokkers, het vocht in je huid in te sluiten. Dankzij deze ‘truc’ zou je huid goed gehydrateerd zijn en er een mooie, ‘dewy’ gloed over liggen. Ook hier waarschuwen de dermatologen voor irritaties en bacteriën. Als de vaseline over crèmes met werkzame stoffen als retinol wordt gebruikt, kan dat zelfs tot ernstige huidproblemen leiden.

#4 Sun screen contouring

Waag je absoluut niet aan sun screen contouring. Zo klinkt het veto van de dermatologen als het op deze – onder meer door Gwyneth Paltrow aangehangen – beauty trend aankomt. De beauty hack zou daaruit bestaan dat je je gezicht met verschillende SP factoren tegen de zon beschermt waardoor je – geholpen door de zon – natuurlijke contouren krijgt. Als je contouren wilt, dan kun je het beste je gezicht in z’n geheel goed tegen de zon beschermen en verder met je make-up palet aan de slag gaan, luidt het advies van de dermatologen.

#5 Het DIY aspirine gezichtsmasker

Een TikTokker claimde dat ze met een masker van verkruimelde aspirinetabletten en water waarmee ze haar gezicht in 10 tot 15 minuten exfolieert in mum van tijd van haar acne af was. Ook hier steken de dermatologen een waarschuwende vinger op. Aspirinetabletten mag dan een soortgelijke chemische structuur als salicylzuur, een bekende exfoliant, hebben maar ze zijn bedoeld voor inwendig gebruik. De concentratie is vaak hoger dan die in exfolianten op basis van salicylzuur en kan je huid schaden.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van absurde beauty trends die je in het mijnenveld van TikTok tegenkomt. Een gewaarschuwd mens, telt voor twee!

