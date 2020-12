Boekweitlasagne met paddenstoelen, spinazie en fetakaas

De laatste tijd experimenteren we graag met verschillende meelsoorten. Voor deze lasagne gebruikten we boekweitmeel wat de lasagne een rustieke, bijna antieke smaak geeft. Omdat boekweit geen gluten bevat en daarom niet goed p(l)akt, voegden we ook een deel bloem toe (de lasagnebladen zijn dus niet geheel glutenvrij). Andere ingrediënten zijn verschillende soorten paddenstoelen, spinazie en fetakaas. Gezond, herfstig… buonissimo!

Zoals veel recepten uit de Italiaanse keuken is deze lasagne vrij bewerkelijk. Houd je van ‘slow food’ dan is dit je ding. Maar heb je minder tijd (of geduld) dan kun je natuurlijk ook kant-en-klare lasagnebladen en bechamelsaus in je ovenschotel verwerken. Je bent dan aanmerkelijk sneller klaar, maar het kan wat minder voldoening geven :-)

Je kunt de lasagne met vers gemalen Parmezaanse kaas serveren, maar zelf vinden wij het erg lekker om er ook een schepje eenvoudige tomatensaus overheen te doen. De wat zurige smaak van de tomaten contrasteert heel goed met de zachte smaak van deze boekweitlasagne. P.S. Als je dan toch bezig bent, maak dan een flinke hoeveelheid tomatensaus. Deze saus laat zich goed (in kant-en-klare porties) invriezen. Het is heel fijn om deze saus altijd bij de hand te hebben.

Ingrediënten voor 10 tot 12 personen



Voor de huisgemaakte lasagne

400 gram boekweitmeel

100 gram bloem (plus wat extra bloem voor het bestuiven van je werkblad en het eventueel ‘corrigeren’ van je deeg)

200 tot 300 gram warm water

zout

Voor de vulling

30 gram gedroogde paddenstoelen of (nog lekkerder) eekhoorntjesbrood

250 gram kastanjechampignons

150 gram oesterzwammen

140 gram koningszwammen

extravergine olijfolie

1 ui

1 teentje knoflook

450 gram diepvries spinazie

80 gram fetakaas

gemalen Parmezaanse kaas

zwarte peper

zout

Voor de bechamelsaus

1 liter melk

1 vegetarisch bouillonblok

100 gram boter

100 gram bloem

nootmuskaat

(of 1 liter kant-en-klare bechamel)

Bereiding

1. Maak het pastadeeg

Doe de boekweit en bloem in een kom, vermeng ze met elkaar en voeg het water toe. Kneed de ingrediënten door elkaar. Bestrooi een werkblad met wat bloem en breng het deeg van de kom over naar het werkblad. Kneed het deeg tot een soepele, compacte deegbal. Is het deeg te nat, voeg dan extra bloem toe; is het te droog, voeg dan wat water toe. Verpak de bal in huishoudplastic en leg deze in de ijskast te rusten.

2. Doe de gedroogde paddenstoelen in lauwwarm water om ze te weken.

3. Maak de bechamelsaus

Smelt de boter in een steelpannetje. Als de boter gesmolten is, doe je het vuur uit en voeg je de bloem toe. Roer alles goed door elkaar. Voeg de melk al roerend beetje bij beetje toe zodat zich geen klontjes vormen. Breng op smaak met zout en nootmuskaat. Verwarm nu het geheel onder voortdurend omroeren op een laag vuur totdat de bechamel begint te koken. Haal de bechamel van het vuur. Dek de saus af met huishoudfolie om te voorkomen dat zich een vel vormt. Het folie mag direct op de saus liggen. De bechamelsaus zal tijdens het afkoelen verder stollen.

4. Maak de paddenstoelenspinazie-vulling

Snijd de verse paddenstoelen in grove stukken. Pel een teentje knoflook en snijd het fijn (je kunt het ook niet snijden zodat je later het teentje in zijn geheel kunt verwijderen). Schil en snipper de ui. Fruit de ui en knoflook in hete olijfolie in een ruime koekenpan. Voeg dan alle paddenstoelen (vers en geweekt) toe, en na een paar minuten ook de spinazie. Breng op smaak met peper en zout. Laat de vulling inkoken. De vulling mag niet te nat zijn. Vergeet niet om, als de verse paddenstoelen al wat gegaard zijn, een paar mooie exemplaren voor de garnering van de lasagne uit de pan te verwijderen.

5. Maak de lasagnebladen

Breng ruim water met zout voor de lasagnebladen aan de kook. Haal de deegbal uit het plastic, snijd ‘m in vier stukken en rol ze met deegroller uit tot banen van ongeveer 2 à 3 mm hoog. Je kunt natuurlijk ook de pastamachine gebruiken. Haal het deeg er meerdere malen, telkens op een lagere stand, doorheen tot de mooie deegbanen hebt. Snijd de deegbanen in rechthoeken van circa 10 bij 6 cm. Voor het opbouwen van je ovenschotel heb je 3 lagen lasagnebladen nodig. Heb je het idee dat je deeg over hebt, maak er dan pizzoccheri van.

Kook de lasagnebladen al dente. Verwijder de bladen voorzichtig uit het kookwater en leg ze op een theedoek.

6. Maak de lasagneschotel

Schenk op de bodem van een grote ovenschotel eerst een scheutje olijfolie en schep er een beetje bechamelsaus op. Maak nu een laag lasagnebladen met daarop de paddenstoelenspinazie-vulling. Daarop doe je Parmezaanse kaas, brokjes fetakaas en 1/4 van de bechamelsaus. Vervolgens herhaal je deze handelingen (lasagnebladen, paddenstoelenspinazie-vulling, Parmezaanse kaas, fetakaas, 1/4 bechamelsaus). Sluit af met lasagnebladen met daarover de resterende bechamelsaus (die moet de lasagnebladen goed bedekken). Schenk er nog wat olijfolie over en strooi er zwarte peper over.

7. Bak de ovenschotel goudbruin

Bak de ovenschotel in circa 45 minuten goudbruin in een voorverwarmde oven (180 graden Celsius). Laat de lasagne 30 minuten afkoelen alvorens hem te snijden.

8. Snijd de porties en geniet!

Garneer de porties met de paddenstoelen die je apart hebt gehouden en strooi er nog wat Parmezaanse kaas over. Buon appetito!

Tip: je kunt deze lasagne een dag van tevoren klaarmaken en in de ijskast bewaren. De porties laten zich de dag erna (nog) beter snijden. Wel goed opwarmen natuurlijk!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE