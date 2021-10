Haartrends 2021. Doe ons maar een halflang shag kapsel!

Haartrends 2021. Het shag kapsel is cooler dan ooit. Actrice Greta Ferro. Foto: Charlotte Mesman

Het gelaagde jaren ’70 shag kapsel behoort tot één van de meest geliefde haartrends voor herfst winter 2021 2022. Tijdens de Fashion Weeks zagen we er meerdere fashion modellen mee rondlopen. Het is één van die kapsels waar wij altijd spontaan hair envy van krijgen (maar omdat wij er het lef niet voor hebben en blijkbaar teveel vastgeroest zitten in onze lange klassieke haren zetten we nooit de stap om ‘m zelf te laten knippen – hopelijk gaat het er toch eens van komen).

Haartrends 2021. Het shag kapsel is cooler dan ooit. Model Miriam Sanchez. Foto: Charlotte Mesman

Het shag kapsel voor winter 2021 2022 heeft een wat stoere, ruige uitstraling. De favoriete haarlengte is halflang, tot net op de schouders. De lagen zijn langer dan in de jaren ’70 terwijl de beweging in dit kapsel vooral van je eigen haartextuur en je haarstyling komt.

Aan de zijkanten bedekt het haar je oren en aan de voorkant maak je deze A-list celebrity haarstijl af met een lange pony. Die kun je (een beetje) open stylen als een gordijntjespony met een middenscheiding of lekker stoer tot op je wenkbrauwen dragen. Model Alix Bouthors laat zien dat je ook met sterk krullend haar een pony kunt hebben.

Haartrends 2021. Het shag kapsel is cooler dan ooit. Model Alix Bouthers. Foto: Charlotte Mesman

Ben je (net zoals wij) nog niet klaar voor de overstap naar een total shag kapsel dan kun je beginnen met een klassieke wat minder gelaagde shag, al dan niet met pony.

Haartrends 2021. Het shag kapsel is cooler dan ooit. Actrice Greta Ferro. Foto: Charlotte Mesman

Let ook even op de haarkleuren. Omdat het shagkapsel behoorlijk aanwezig is, is een compacte (effen) haarkleur het mooist. Denk hierbij aan warme chocoladekleuren zoals de Italiaanse actrice Greta Ferro of honingkleuren, of – net zoals Billie Eilish – aan platinablond.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en geef het toe: deze haarcoupes voor herfst winter 2021 2022 zijn supercute!

