Winterjassen trends 2021. Waarom de puffer coat geen puffer meer is. Poto courtesy of Max Mara

Gewatteerd en doorgestikt. Het is sinds jaar en dag een modetrend. Het is moeilijk te achterhalen wie er nu echt mee begonnen is maar vaststaat dat Bottega Veneta hier een flinke vinger in de pap heeft gehad. Herinner je je de hype die het Italiaanse modehuis nu alweer een paar jaar geleden ontketende toen het de markt overspoelde met doorgestikte luxury-wear? Ook voor winter 2021 2022 is ‘puffy’ één van de hipste modetrends.

Loop een willekeurige boetiek of modeketen binnen en het wemelt van de puffy items: tassen in allerlei formaten, boots en natuurlijk die heerlijke, lange puffercoats die je zo geweldig tegen elke regenbui beschermen dat je het oncharmante silhouet ervan op de koop toeneemt.

Misschien was het juist dat Michelin-gevoel van deze winterjassen die The Frankie Shop ertoe aanzette om een puffer coat die nu eens niet puffy is de wereld in te sturen. Het modevolk was op slag verliefd op deze dunne, doorgestikte halflange winterjas met A-lijn, en vele anderen volgden. De jas – die het populairst is in mosgroene uitvoering – lijkt inmiddels volledig uitverkocht te zijn.

Overigens is The Frankie Shop niet de enige die voor winter 2021 2022 met een nieuw geïnterpreteerde versie van de doorgestikte winterjas kwam. Zo zagen we onder meer bij Max Mara bodywarmers en jassen in doorgestikte maar niet-fluffy versies voorbijkomen.

Winterjassen trends 2021. Waarom de puffer coat geen puffer meer is. Poto courtesy of Miu Miu

Een ander modehuis dat zich volledig en enthousiast in de doorgestikte materie heeft gestort, is Miu Miu. Voor deze collectie vergrootte Miuccia Prada de ‘quilted’ modetrend uit to the max. Tenminste de helft van de outfits bestond uit doorgestikte items waaronder skipakken, maar ook jacks, broeken en gigantische wanten. Op de runway die was omgetoverd tot skipiste showden zowel Michelin-achtige creaties maar kwamen we ook de geupdate, dunne versie tegen.

Winterjassen trends 2021. Waarom de puffer coat geen puffer meer is. Influencer Veronica Ferrara in Max Mara

Aan jou de keuze wat je met deze cult-hit voor winter 2021 2022 gaat doen. Als je nog een dikke puffer coat hebt hangen, is zo’n dunne, licht gewatteerde uitvoering natuurlijk leuk ‘voor erbij’. Feit is wel dat die aanmerkelijk minder warm is. Maar dat kan je dan altijd nog oplossen door er een jas onder of over te dragen, zoals we dat bij Max Mara zagen. En dat is dan meteen weer het voordeel van zo’n dun gevalletje :-)

