Modetrends winter 2021 2022. Tijd voor romantiek (ook voor de Feesten!). Photo courtesy of Luisa Beccaria

De somberste decembermaand aller tijden vraagt om een boost op modegebied. Dat we de Feesten 2021 in huis vieren, lijkt helaas bewaarheid te worden maar dat betekent niet dat je het erbij mag laten zitten. Steek de kaarsen aan en hul je in een feestelijke outfit. Een romantische bloemenlook is perfect voor feesten in de huiselijke sfeer. Want ook al laten de modetrends voor winter 2021 2022 niet (overdreven) veel bloemenprints zien, ze zijn nog altijd onweerstaanbaar mooi.

Modetrends winter 2021 2022. Tijd voor romantiek (ook voor de Feesten!). Photo courtesy of Luisa Beccaria

Een modeontwerpster die als geen ander charmeert met weelderige bloemenjurken (prinsessen waardig), is Luisa Beccaria. Deze Milanese ontwerpster is een ster op het gebied van de romantische mode. Het leuke is dat Luisa en haar familie, samen met een paar fashion modellen, de creaties zelf interpreteren.

Modetrends winter 2021 2022. Tijd voor romantiek (ook voor de Feesten!). Photo courtesy of Luisa Beccaria

We deden een greep uit de modefoto’s die we op onze redactie ontvingen. Om inspiratie van op te doen! Een paar mode ideeën die wij spontaan van deze foto’s opstaken?

Modetrends winter 2021 2022. Tijd voor romantiek (ook voor de Feesten!). Photo courtesy of Luisa Beccaria

Hul je van top tot teen in bloemenprints . Neem daarbij ook je pantykousen mee!

. Neem daarbij ook je pantykousen mee! Combineer een lange zwarte rok (al dan niet in tule) met een bloementop . Je kunt zelf een paar bloemen op de rok spelden. En anders steek je een bloem in je haar.

. Je kunt zelf een paar bloemen op de rok spelden. En anders steek je een bloem in je haar. Combineer je bloemen outfit met metallic schoenen , dé schoenentrend voor de feesten 2021.

, dé schoenentrend voor de feesten 2021. Geen fan van bloemenprints, ga voor fluweel . Fluweel is weer helemaal terug. Met een bordeauxrode fluwelen japon zit je er deze feesten vorstelijk (en warm) bij.

. Fluweel is weer helemaal terug. Met een bordeauxrode fluwelen japon zit je er deze feesten vorstelijk (en warm) bij. Koukleum? Draag een bouclé of tweed jasje over je lange jurk. Dit soort jasjes zijn een huge trend voor winter 2021 2022.

Modetrends winter 2021 2022. Tijd voor romantiek (ook voor de Feesten!). Photo courtesy of Luisa Beccaria

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren. Ga voor die romantische kerstlook. Als het dan toch intieme feesten moeten worden, dan is dit een look om voor te gaan.

TRENDYSTYLE