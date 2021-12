Modetrends winter 2021. Trend alert: kaplaarzen onder je avondjurk

Kaplaarzen onder je avondjurk. Foto: Charlotte Mesman

Regen? Nooit als deze winter is de mode erop berekent. Niet alleen wemelde het op de catwalks voor winter 2021 2022 van de trench coats in alle mogelijke uitvoeringen maar ook van de waterproof laarzen die zonder ook maar een spatje waterschade de heftigste stortbuien aankunnen. Volgens de allernieuwste modetrends voor deze winter dragen we deze vaak (expres afzichtelijke) exemplaren zelfs onder geklede outfits.

Kaplaarzen onder je avondjurk. Foto: Charlotte Mesman

Chunky boots, Chelsa boots, kaplaarzen, de zogenaamde Bottega Veneta puddles. Al deze laarzen zijn niet meer uit het modebeeld weg te denken. Zagen we ze vorig jaar winter nog wat aarzelend – en bijna uitsluitend tijdens de Fashion Weeks – dragen, deze winter veroveren ze de straat.

De hoofdregel is: hoe lomper, hoe beter! Lelijk is mooi.

Modetrends winter 2021 2022. Kaplaarzen onder je avondjurk

Een andere, bizarre stijlregel voor winter 2021 2022 is dat we onze chunky boots, regenlaarzen, kaplaarzen – noem ze zoals je wilt – òòk dragen als het niet regent! Zoals altijd zoeken de fashionista’s de contrasten op en wat is er nu leuker dan een regenlaars in de stralende winterzon en dan misschien nog wel onder een mooie jurk, of met een speels bloot been (ook bij barre wintertemperaturen)?

Modetrends winter 2021 2022. Kaplaarzen onder je avondjurk. Photo: courtesy of Sportmax

Maar je mag je chunky boots of puddles natuurlijk ook heel nonchalant onder een strak broekje met een hoodie dragen zoals fashion model Quinn Mora tijdens de afgelopen Fashion Week. Hoe meer de combinatie botst met ons gevoel voor schoonheid, hoe cooler de look.

Modetrends 2021. Kaplaarzen onder je avondjurk. Quinn Mora. Foto: Charlotte Mesman

En dan heb je nog altijd de klassieke combinatie van trench coat met kaplaars. Hoewel, zo klassiek is die deze winter ook weer niet, want ook op de klassieke regenjassen hebben de modeontwerpers hun fantasie botgevierd. Het exemplaar bij Chloé bijvoorbeeld spreekt boekdelen.

Modetrends winter 2021 2022. Kaplaarzen onder je avondjurk. Photo: courtesy of Chloé

Wil je het helemaal droog houden, maak je look dan af met een doorgestikte nylon tas die deze winter in de mode zijn. Geen regenbui die jou nog binnenhoudt!

