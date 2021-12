Make-up lessen met MAC. Experimenteer met deze intense kleurtrend voor winter 2022

Make-up trends winter 2022. Bold by Baltasar González Pinel MAC Cosmetics EMEA

Onlangs volgen wij – op uitnodiging van MAC Cosmetics – de online masterclass van dit bekende cosmeticamerk, en die was ontzettend boeiend, dat kunnen we je wel vertellen! Een panel van top visagisten van MAC Cosmetics nam de allernieuwste make-up trends en technieken onder de loep en deelde make-up tips & tricks met elkaar (en met ons). Net zoals de vorige keer maakten ze ons razend enthousiast. Het zijn complete make-uplessen die inspireren en je op nieuwe ideeën kunnen brengen. De make-up trends voor winter 2021 2022 zijn bovendien wel heel erg bijzonder. We delen al onze nieuwe kennis graag met je!

Make-up trends winter 2021 2022. Vier macrotrends

MAC verdeelde de make-up trends voor winter 2021 2022 onder in vier macrotrends:

Tint : alles draait om de kleur rood (klik hier)

: alles draait om de kleur rood (klik hier) Bold : felle kleuren tegen een donkere achtergrond

: felle kleuren tegen een donkere achtergrond Bleached : kleuren tegen een witte achtergrond

: kleuren tegen een witte achtergrond Rich: rijke metalen, luxueuze feeling, goud, zilver, maar ook brons en koper

Vandaag vertellen Baltasar González Pinel, Director of Artistry MAC en MAC Artist Angelo Rauseo over de make-up trend BOLD. Dit is echt super interessant en iets om zelf thuis mee te experimenteren. Leun lekker achterover in je stoel en laat je bijpraten over de allernieuwste make-upkleuren en opmaaktechnieken (en grijp dan je beauty-set om zelf aan de slag te gaan).

De make-up trend Bold

Als we het over identiteit en persoonlijkheid, karakter opbouwen, hebben, begint Baltasar González Pinel. dan heb je kleur nodig. Afgelopen seizoen zagen een heel nieuwe, andere benadering tot kleur. Dat heeft geleid tot een heel nieuwe visie: kleur tegen een zwarte achtergrond. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet.

Kleuren tegen een zwarte achtergrond

Als je kleur op een donkere basis plaatst – dat kan een donkere oogschaduw of een crèmeachtig product of zelfs een donker potlood zijn -, dan ziet dat er enorm flashy uit. Je krijgt dan een heel diepe kleur, en daar gaat het in deze ‘Bold’ trend om.

Het kleurenpalet voor deze trend is heel uitgebreid en loopt uiteen van groene tinten tot blauwe kleuren en paarse nuances, maar de centrale kleur is ultramarijn(blauw). De kracht van deze trend ligt verder in het reflecteren van het licht. De kleuren lopen dus uiteen maar het uitgangspunt is blauw. Van blauw gaan we naar violet, van blauw gaan we naar groen, van blauw gaan we naar andere blauw nuances.

Full glam faces. Glanzende texturen

Ook de texturen zijn heel belangrijk, meent Angelo Rauseo. Ook daarin zagen we de laatste tijd veel veranderingen. Dit seizoen zien we weer supermatte texturen – matte neutrale kleuren maar ook matte kleuren – en verder zien we weer heel veel glitter, glans en fluweelachtige texturen. Die glanstexturen mag je in je hele gezicht doorvoeren. Het is echt niet zo dat je een glitterachtige smokey eye moet afzetten tegen een matte huid. Ook huid ziet er dit seizoen echt uit als huid, met een mooie glans. En ook de lippen hebben een crèmeachtige textuur. Al deze elementen versmelten met elkaar en dat ziet er zo mooi uit. Het is modern. We gaan voor ‘full glam faces‘.

We zien hier invloeden van de jaren ’80, voegt Baltasar González Pinel eraan toe, maar begrijp me niet verkeerd: het is geen ‘copy and paste‘ van de Eighties. Juist niet. Het gaat om de inspiratie. Het gaat om de luxe van het vieren onze eigen identiteit met kleur.

Make-up trends winter 2022. Bold by Marieke MAC Cosmetics EMEA

We gaan bijna onmogelijke kleurcombinaties maken. Zo kun je over een Bourgondisch rood lippotlood een blauwgroene tint aanbrengen zodat de kleur van groen in blauw met paarse reflexen verandert. Als de kleuren van een pauw. Het gaat dus om de kracht, de power van kleur, die je identiteit en persoonlijkheid verleent. Tegelijkertijd geven deze kleuren je look dimensie en structuur.

Dimensie en structuur

Dimensie en structuur zijn inderdaad ook heel belangrijk in deze kleurentrend, beaamt Angelo Rauseo. De afgelopen seizoenen hebben we, vooral ook op de social media, veel make-up applicaties gezien die onze gelaatstrekken veranderden. Denk alleen maar aan de vorm van je wenkbrauwen of optische wijzigingen in je ooglidvouw. Maar deze winter gaat het meer om het verfraaien van onze gelaatstrekken en niet om het veranderen daarvan.

Vorm is secundair, bevestigt Baltasar González Pinel. Kleur komt op de eerste plaats. Het draait er allemaal om hoe kleur vervaagt in een tweede applicatie van kleur. Dus kleur op kleur. Je kunt hiermee zelfs een soort halo-effect creëren. Al met al ziet het er echt magisch uit.

Vorm komt dus echt op de tweede plaats. Zo kun je bijvoorbeeld beginnen om je ogen op te maken met een zwart oogpotlood – of dat nu ‘Smolder’ of ‘Feline’ (twee oogpotloden van MAC) is. De basis is zwart, en tegen die donkere achtergrond creëer je die magische, haloachtige noorderlicht-effecten. Hoe modern deze look ook is, de basis is altijd nog de klassieke make-up. Want hoe extreem het ook mag klinken, het gaat hier om klassieke elementen tegen een donkere achtergrond, maar dan met een avant-gardistische twist.

De Bold make-up trend is voor iedereen. Ook voor jou!

Dus ook al is de kleur heel sterk, deze manier van opmaken hoeft echt niet per se al te dramatisch te zijn. Deze BOLD make-up trend is heel draagbaar en binnen handbereik van iedereen. Je kunt deze make-up gemakkelijk aanpassen aan jouw eigen stijl en persoonlijkheid. Probeer het maar eens!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE