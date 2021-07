In de kapseltrends voor winter 2021 2022 draait alles om mooi haar. Maar net zoals onze huid, veroudert ook ons haar. 27x Tips om het jong te houden.

Haartrends winter 2021 2022. Zo houd je je haar mooi en jong! 27x Anti-aging tips. Foto: Charlotte Mesman

Hoe je je haar ook laat knippen, wat de haartrends voor herfst winter 2021 2022 ook dicteren, voorop staat nog altijd dat je haar glanzend en gezond is. Om je haar mooi en jong te houden, moet het dagelijks verzorgd én beschermd worden. Alleen op die manier voorkom je dat je haar vroegtijdig veroudert. Gelukkig is er een heleboel dat je kunt doen om het mooi en jong te houden. We hebben 27x anti-aging tips voor je:

Mooi haar begint met een gezonde hoofdhuid. Gebruik een shampoo die niet alleen bij je haartextuur maar ook bij je hoofdhuid past. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen om vuil te verwijderen en de bloedcirculatie te stimuleren. Let op: gebruik je vingertopppen, niet je nagels! Het is niet nodig je haar elke dag te wassen. Ontdek de wereld van no poo en low poo. Gebruik een shampoo zonder SLES/SLS (lees de etiketten!). Gebruik na je shampoo altijd een conditioner. Heb je weinig tijd dan kun je ook voor een leave-in conditioner kiezen. Pamper je haar circa één keer per week met een haarmasker (scalpcare). Spoel je haar na het wassen met koud water na zodat de haarschubben zich sluiten (meer glans!). Te koud? Klik hier voor een anti-bibbertrucje. Dep je droog (niet wrijven!). Gebruik een oud (schoon) T-shirt in plaats van een (ruwe) handdoek. Laat je haar eerst aan de lucht opdrogen. Borstel je haar zacht en zonder eraan te trekken. Heb geduld! Bescherm je haar met een heat protector voordat je gaat föhnen, krullen of stylen. Föhn je haar niet te heet en zet de steiltang/krultang lager. Bind je haar niet te strak vast. Gebruik zachte elastiekjes of beter nog: spiraal elastiekjes. Slaap op een zijden kussen om wrijving te voorkomen. Punt je haar regelmatig om (verder) splijten van haarpunten te voorkomen. Vermijd te drastische chemische behandelingen. Laat je adviseren door je kapper. Bescherm je haar tegen de zon met een antizonnebrandproduct (ja, ze zijn er ook voor je haar!). Draag een hoed of pet (nog altijd de beste bescherming voor je haar). Spoel je haar met kraanwater voordat je een duik in de zee of het zwembad neemt zodat het zich al volzuigt maar dan met onschuldig kraanwater en niet met funest zout of chloor. Spoel je haar altijd uit na een duik. Bescherm je haar met een muts tegen kou (en ga in de winter niet met nat haar naar buiten). Laaf je aan vitamine C (sinaasappels, kiwi’s, broccoli, kale, tomaten, paprika’s). Zorg voor voldoende vitamine D (paling, makreel, zalm, ei en ook paddenstoelen die aan zonlicht zijn blootgesteld). Zorg dat je voldoende zink en magnesium binnenkrijgt. Zink is te vinden in vlees, kaas, graanproducten, schaal- en schelpdieren, noten; magnesium in: groene bladgroenten, broccoli, peulvruchten, noten, bananen. Trakteer jezelf wat vaker op zalm voor voldoende omega 3-vetzuren. Verwaarloos ongewone haaruitval niet. Raadpleeg je huisarts. Zorg voor voldoende nachtrust. Vermijd stress. Be happy!

