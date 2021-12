Mode trends winter 2022. Muts, hoed, baretje à la Parisienne? 4x Coole looks. Foto: Charlotte Mesman

Geef grauwe, grijze winterdagen een hippe twist met de allercoolste mode accessoires voor winter 2022. Toppers onder modetrends voor winter 2021 2022 zijn: gebreide mutsen en bolero of fedora hoeden. De visserhoedjes die we vorige seizoenen veel zagen, staan even in de wacht. Met een klassieker als het baretje ben je altijd très Parisienne, très charmante. We lopen de hotste modetrends voor winter 2021 2022 even langs.

Het baretje à la Parisienne

Streetstyle. Een Parijse look met baret. Foto: Charlotte Mesman

Belgisch topmodel Yumi Lambert in Parijs. Foto: Charlotte Mesman

De modetrends voor 2022 laten een grote terugkeer van klassiekers zien. Kijk maar eens naar alle lange jassen op straat! En denk maar eens aan de comeback van de blazer en het bouclé jasje in Chanel stijl. Een baretje past in dit beeld. Je mag deze gewild tuttige stijl best overdrijven door er bijvoorbeeld een mooie zijden sjaal bij te halen.

De hoed

Mode accessoires trends winter 2020 2021. Trend alert: hoeden. Foto: Charlotte Mesman

Tatoeage trends 2020. Milan Fashion Week. Foto: Charlotte Mesman

Een hoed is supercool en stylish, maar pas op! Dit mode accessoire doet het alleen goed als je met contrasten werkt. Ben je superjong dan kom je er altijd mee weg; ben je wat meer op leeftijd combineer ‘m dan met een meer sportieve look.

De wollen muts (beanie en dopmutsje)

Modetrends winter 2021. Tricot mutsje van Miu Miu. Photo: courtesy of Miu Miu

Gebreide dopmutsjes zijn het deze winter helemaal. Dit nonchalante, grappige item staat overal goed bij. Een toplook is: joggingpak, witte sneakers, lange klassieke jas én beanie. Heel grappig zijn ook de grote, gebreide mutsen die je gerust ook bij je avondjurk met pailletten mag dragen.

Vintage hoed met unieke, eigen stijl

Mode accessoires 2021. Muts, hoed, baretje à la Parisienne. Foto: Charlotte Mesman

Onderscheid jezelf met een vintage hoed, als je durft. Ga voor een aparte hoed, een hoed die niemand heeft en die jou uit duizenden herkenbaar maakt!

