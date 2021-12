Party kapsels 2021. 7x Kapsels ideeën van Toni&Guy Italië. Om in te shinen!

Party kapsels 2021. 7x Kapsels ideeën van Toni&Guy Italië. Photo courtesy Toni&Guy Italië

Laat de kapseltrends voor winter 2021 2022 even voor wat ze zijn, maar gebruik je fantasie en creativiteit. Schitter tijdens de Feesten 2021 met feel good kapsels. Dat lijkt de boodschap te zijn die de hair stylisten van Toni&Guy Italië ons willen meegeven. Zij presenteerden party kapsels waar niet al te veel werk in zit, die geen ultra professionele handen vereisen maar waar je je stralend mooi in voelt. Bekijk de kapselfoto’s maar eens.

#1 Glamour waves

Glamour waves: waves hebben die onmiskenbare Red Carpet look en blijven door de tijden heen onweerstaanbaar mooi. Haal de krultang of steiltang (even een halve slag draaien en door je haar naar beneden trekken) maar weer tevoorschijn. Wel even je haar van tevoren preppen met een mousse.

#2 Kapsel met twisted pony tail

De paardenstaart is een evergreen voor de feesten. Het kan niet fout gaan. Geef je staart voor de feesten 2021 een extra glamour touch mee door hem in tweeën te delen en die helften vervolgens om elkaar heen te draaien. Fixeer het resultaat met een flinke dosis haarlak (en eventueel een elastiekje om de haarpunten bij elkaar te houden).

#3 Chique party kapsel met wet look

Deze look is perfect om tijdens de Feesten 2021 de show mee te stelen. Van voren gezien ziet het haar er een beetje doorleefd en natuurlijk uit, en van achteren creëer je een heel geordende, superchique wet look. Deze haarlook is geschikt voor alle haarlengtes. Interpreteer dit kapsel op jouw eigen manier.

#4 Party topknotten

De topknot is een van dé haartrends voor winter 2021 2022 en we gaan ze ook voor de feesten zien. Interpreteer ook dit kapsel op jouw eigen manier. Bind al je haar bovenop je hoofd (inclusief de voorste haarlokken) in een knot samen of laat de voorste lokken zwoel over je voorhoofd vallen en zet ze met een paar strass speldjes vast.

#5 Kapsel met zijvlecht

Romantisch aangelegd? Ga voor een lage zijvlecht met een gewild slordig effect. De glamour touch voor de feesten komt van die haarspeld met fonkelende steentjes die de haarpunten bijeenhoudt.

#6 Bouncy blow-dry

Deze hair look is simpel maar tegelijkertijd heel verzorgd. Voor die vintage jaren ’50 stijl krul je de haarpunten naar binnen en geef je je pony (als je die hebt) die side sweep mee die op de kapselfoto ziet. Dit is een kwestie van héél mooi föhnen.

#7 Volumineus bob kapsel

Uiteindelijk kunnen we natuurlijk niet om de haartrends voor winter 2021 2022 heen (zie ook de party topknotten hierboven die al bij actuele kapseltrends aanhaakten). Het volumineuze bob kapsel is een hot item en daar wil je mee experimenteren. Ga aan de slag met een kam en toupeer erop los! Dry shampoo kan ook een heleboel helpen. Deze hair look is perfect voor bob kapsels maar ook voor andere halflange haarsnitten.

Fijne Feestdagen toegewenst! Maak er – naar omstandigheden – het beste van. En onthoud: als je haar maar goed zit :-)

