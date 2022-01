Hallo, oude bekende. Het biker jack is terug!

Modetrends voorjaar 2022. Het biker jack. Photo courtesy of Blumarine

Voor velen is het een welkom weerzien met een oude bekende: het biker jack. Mooi aansluitend, met rits en een riempje bij je hals. Een klassieker. Op en top nineties. Misschien heb je zelfs nog ergens een exemplaar hangen (tevoorschijn halen, geloof ons!). Het biker jack wordt dit jaar een modehit, daar durven we d*nder op te zeggen.

Modetrends voorjaar 2022. Het biker jack. Photo courtesy of Miu Miu

Ben je nostalgisch aangelegd dan is dat leren jack van weleer in zijn originele vorm wellicht jouw ding. Houd je van conceptuele mode dan kun je je hart ophalen aan de biker jacks in 2022-versie. Die kan er op allerlei manieren uitzien: met brede jaren ’80 schouders, met opbollende schouders, met grote revers, met franjes, met denim details en in oversized formaat.

Modetrends voorjaar 2022. Het biker jack. Photo courtesy of Celine

Qua kleuren houden we het behoorlijk klassiek: zwart, reebruin, karamelbruin, gebrand oranje, beige of zelfs gevlekt.

Modetrends voorjaar 2022. Het biker jack. Photo courtesy of Alexandra Moura

Hoe draag je het biker jack?

Op een (nep)leren midirok met lage taille in dezelfde stijl (zie Miu Miu)

Op een minirok met sleepje (Prada)

Over een seventies broekpak in millefleur fantasie (Philosophy)

Over de korte plooirok in natural touwkleur (Tod’s)

Over een zwartkanten body (Dolce & Gabbana)

In oversized versie (boyfriend jack?) over een avondjurk (Celine)

Of gewoon lekker op je spijkerbroek zoals de fashion modellen dat al jaren doen.

Modetrends voorjaar 2022. Het biker jack. Photo courtesy of Philosophy

By the way… het klassieke biker jack is van leer, maar we zijn inmiddels zo’n twintig jaar verder en eco-leer of vegan leather (paddenstoelenleer? zie Stella McCartney) is cooler dan cool.

