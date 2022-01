De nieuwe collectie van Stella McCartney? Een droom!

Modecollectie Stella McCartney lente zomer 2022. Photo courtesy of Stella McCartney

De collectie van Stella McCartney voor lente zomer 2022 is licht en lieflijk als een veertje. Alleen al bij het zien van haar luchtige en ecologisch verantwoorde creaties word je blij. Niet alles is misschien even draagbaar – zie de catsuits met pailletten – maar dat mag de pret niet drukken.

Modecollectie Stella McCartney lente zomer 2022. Photo courtesy of Stella McCartney

Leitmotiv en muze voor deze droomcollectie zijn de ’transformerende en transcendentale kwaliteiten’ (om Stella’s woorden te gebruiken) van paddenstoelen. De presentatie van de collectie begint dan ook met een uitleg van mycoloog Paul Stamets en mystieke muziek, dit alles ter introductie van haar nieuwe, iconische tas die geheel is gemaakt uit het mycelium van paddenstoelen, het nieuwe ecologische leer. Tussen haakjes: Stella was ook de eerste die voor fake fur koos; haar collecties zijn super milieuvriendelijk.

Modecollectie Stella McCartney lente zomer 2022. Photo courtesy of Stella McCartney

Modecollectie Stella McCartney lente zomer 2022. Photo courtesy of Stella McCartney

Modecollectie Stella McCartney lente zomer 2022. Photo courtesy of Stella McCartney

Het zou te banaal zijn om Stella’s nieuwe zomercollectie als een visioen te omschrijven maar het heeft er met zijn luchtige en vervormde lijnen toch wel iets (véél) van weg. Stella verleidt ons met broeken met dansende franjes, met kleine gilets, met jurken die bezaaid zijn met handgeschilderde paddenstoelen en met die ongebruikelijke golvende en deinende vormen die we al noemden.

Modecollectie Stella McCartney lente zomer 2022. Photo courtesy of Stella McCartney

Modecollectie Stella McCartney lente zomer 2022. Photo courtesy of Stella McCartney

Kimono jasjes gaan hand in hand met judo broeken met doorgestikte details. De parka’s en parachutejassen zijn vederlicht. Rode draden in deze nieuwe collectie zijn verder: cut-out snitten voor topjes, psychedelische (sic!) prints in zachte kleuren en de al eerder genoemde catsuits met ultralange broekspijpen die tot ver over de voeten met hooggehakte sandaaltjes van de modellen vallen.

Modecollectie Stella McCartney lente zomer 2022. Photo courtesy of Stella McCartney

Modecollectie Stella McCartney lente zomer 2022. Photo courtesy of Stella McCartney

Voor degenen die zichzelf nog niet zo snel in zo’n slim fit gevalletje zien wurmen, heeft Stella een wijd broekpak met weer zo’n golvende vormgeving bedacht. Je draagt het, aldus Stella, met felgekleurde sandalen met rits en lange kettingen met antieke, Egyptische symbolen.

